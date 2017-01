CS Orăşenesc Ovidiu, obiective îndrăzneţe pentru sezonul viitor

Promovată anul trecut în eşalonul al treilea al fotbalului românesc, Clubul Sportiv Orăşenesc Ovidiu a fost revelaţia campionatului în prima sa evoluţie la acest nivel. A fost cea mai bună formaţie din judeţ la finalul turului, dar a slăbit ritmul în primăvară, terminînd pe locul 11. Pentru sezonul următor, echipa din Ovidiu şi-a propus o clasare în zona locurilor 3-8, „însă ca orice echipă vom încerca şi noi să terminăm pe un loc cît mai bun şi, dacă vom putea, să atacăm chiar promovarea”, spune preşedintele clubului, Hacic Garabet. „Totuşi, trebuie să ne vedem şi lungul nasului, pentru că oraşul Ovidiu nu are un potenţial economic atît de mare, iar din buget trebuie să dezvoltăm şi baza sportivă, şi centrul de copii şi juniori. În opinia mea, echipa are condiţii peste multe formaţii din Liga a doua, iar bonusul pentru o eventuală promovare este destul de atractiv”, a declarat Garabet. Gruparea din Ovidiu s-a întărit cu jucători avînd experienţa primelor două divizii, cum ar fi Norbert Niţă, Ionel Drăgoi sau Costel Borza, plus cîţiva tineri promiţători: Ploscar, Muscar (ambii au mai jucat la Gloria Bistriţa şi la Someş Gaz Beclean), Rînjă (fost la Midia Năvodari), Ciobanu (FC Farul) şi Armencea (junior de la Unirea Urziceni, fost la Oil Terminal). S-a renunţat la Surugiu, Andrei, L. Curt, Caramişin, Meiroşu, Iancu, Zelcă şi Sali, iar Gîndac şi Poşircă şi-au manifestat intenţia de a pleca la alte echipe. Iată componenţa lotului: C. Popa, Nae - portari; Şuta (junior), Niţă, Axinciuc, Ploscar, I. Drăgoi - fundaşi; Della, Ciobanu, Dulan, Muscar, V. Lupu (j), Costache, Al. Dan, M. Bejan, Ciuciuleacă, Rubaru (j) - mijlocaşi; Borza, Rînjă, Armencea - atacanţi.

Formaţia antrenată de Gheorghe Ciurea (principal) şi Marius Axinciuc (secund) a efectuat şi un cantonament montan, la Buşteni, unde a jucat un singur meci amical, 4-1 cu FC Predeal (au înscris Dulan, Ciuciuleacă, Borza şi Axinciuc). Pe 15 august, CSO Ovidiu va primi vizita celor de la Callatis Mangalia, în Cupa României, iar pe 18 august va susţine la Tulcea, împotriva Deltei, ultimul examen înaintea debutului în campionat, programat pe 25 august, la Medgidia. Pentru săptămîna viitoare, CSO vrea să mai perfecteze două meciuri de verificare, tratînd cu Dacia Brăila şi Politehnica Galaţi. „Vrem să ne completăm lotul şi să mai transferăm un portar şi doi juniori”, a declarat Gică Ciurea.