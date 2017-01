CS Peştera va juca baraj de promovare în Liga a III-a

Rezultate înregistrate în etapa a 12-a din play-off-ul şi play-out-ul Ligii a IV-a la fotbal, ultima din acest campionat - PLAY-OFF: CS Agigea - Dacia Mircea Vodă 5-2 (M. Nicolae 1, C. Carapcea 19, 62, Al. Rizea 20, A. Rusu 68 - G. Guriţă 72, 80); Gloria Albeşti - Axiopolis Sport Cernavodă 3-0 (neprezentare); la juniori: 0-12; CS II Eforie - CS Mihail Kogălniceanu 2-4 (M. Manea 23, 29 - I. Treznea 8, 25, 52, C. Colciu 47); GSIB Mangalia - Gloria Băneasa 3-0 (S. Zgubea 6, I. Ilie 24, 78); Portul Constanţa - AS Carvăn 6-1 (Al. Anghel 20, M. Radu 38, A. Ianţoc 51, Şt. Ţigău 74, P. Pulhac 83, 89 - A. Cojocariu 61); Internaţional Pecineaga - CS Peştera 1-3 (V. Bejan 20 - D. Normambet 53, 70, 90+1). Clasament final play-off: 1. Peştera 85p; 2. Agigea 71p; 3. Pecineaga 65p; 4. Albeşti 61p; 5. Băneasa 55p; 6. CS II Eforie 55p; 7. Mangalia 54p (31j); 8. Carvăn 50p; 9. Portul 50p; 10. Kogălniceanu 50p; 11. Cernavodă 38p; 12. Mircea Vodă 35p (31j). Foarte probabil, restanţele Dacia Mircea Vodă - GSIB Mangalia, care nu mai pot influenţa clasamentele la juniori şi seniori, în zona lor superioară, nu vor fi reprogramate.

PLAY-OUT: Perla Murfatlar - Sparta Techirghiol 3-0 (neprezentare); Ştiinţa Poarta Albă - Aurora 23 August 4-4 (D. Ibrian 17, 63, D. Pricop 20, B. Croitoru 25 - A. Slănină 7, 60, D. Ţintă 55, Fl. Vlădoiu 88); Sport Prim Oltina - Cariocas Constanţa 4-4 (I. Ghergic 11, 75, M. Toma 90+1, St. Culea 90+3 - M. Costin 21, 66, I. Aştefănoaie 78, G. Lupaşcu 88); Danubius Rasova - AS Cogealac 0-3 (gazdele s-au retras din campionat); Carsium Hîrşova - CSO Ovidiu 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). Victoria Cumpăna a stat. Clasament final play-out: 1. Murfatlar 57p; 2. Techirghiol 47p; 3. Cumpăna 42p; 4. Ovidiu 41p; 5. Poarta Albă 37p; 6. Cogealac 35p; 7. Oltina 35p; 8. Cariocas 30p; 9. 23 August 22p; 10. Rasova 11p (echipă retrasă din campionat); 11. Hîrşova 9p (echipă retrasă din campionat).

Câştigătoarea Ligii a IV-a constănţene, CS Peştera, va susţine pe 15 iunie meciul de baraj pentru promovarea în Liga a III-a. Adversară îi va fi Conpet Cireşu (judeţul Brăila), iar partida va avea loc la Slobozia, de la ora 17.30. Şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa va organiza un meci de baraj, între Eolica Baia (Tulcea) şi Venus Independenţa (Călăraşi), la aceeaşi dată, pe stadionul Farul din Constanţa.

Liga a IV-a la juniori a fost câştigată de Axiopolis Sport Cernavodă, care a terminat campionatul la egalitate de puncte cu Perla Murfatlar, câte 121 fiecare, dar a stat mai bine la capitolul rezultate directe: victorie cu 3-0, înfrângere cu 0-2. Axiopolis va evolua în continuare în Campionatul Naţional de juniori A1, alături de celelalte campioane judeţene.