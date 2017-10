CS Phoenix a readus Constanța pe harta baschetului feminin românesc

Duminică, în prima etapă din Liga 1 la baschet, ambele echipe din Constanța au obținut victorii la scor. La feminin, Clubul Sportiv Phoenix Constanța a reușit un succes fără dubii în primul meci din istoria clubului disputat într-o competiție de senioare. Fetele antrenate de Predrag Stanojcic și Dan Constantinescu au câștigat în fața unui adversar considerat ca valoros, Rapid București, cu 95-56 (24-16, 26-15, 23-12, 22-13).

„Am avut emoții foarte mari înaintea acestui meci cu echipa care a terminat anul trecut pe locul 2, pentru că Rapid are în lot jucătoare experimentate. Asta s-a văzut în primul sfert, când scorul a fost echilibrat, însă apoi am demonstrat că noi suntem mai bine pregătite fizic. Experiența jucătoarelor pe care le-am adus în vară a făcut diferența. Nu pot spune acum că noi suntem superiori Rapidului. Urmează și meciul cu ele din retur, în deplasare, apoi cel de la turneul semifinal, eventual și la turneul final, pentru că până atunci Rapidul se mai poate pune la punct. Echipa din Târgoviște, cu care jucăm meciul următor, are și ea multe jucătoare experimentate, unele foste campioane naționale. Totuși, avem un moral ridicat după victoria din prima etapă și sperăm că ne va fi mai ușor decât cu Rapidul. Mă bucur că spectatorii au apreciat fazele spectaculoase construite de echipa noastră și coșurile frumoase pe care le-am dat”, a declarat Cristian Mănăstireanu, președintele grupării constănțene.

Într-adevăr, publicul din Sala Sporturilor a aplaudat cu generozitate spectacolul oferit de formația constănțeană, în prim-plan fiind coordonatoarea Chelsea Douglas. Americanca, în mare formă, a înscris mai bine de o treime din punctele echipei sale, 35, inclusiv trei coșuri de trei puncte!

Constanța are din nou o echipă de baschet senioare, după 23 de ani. Ultima oară, fosta Farul Constanța a activat în prima ligă.

Phoenix Constanța face parte din Grupa 1 a eșalonului secund al baschetului feminin românesc, în care sâmbătă s-a mai înregistrat următorul rezultat: CS Baschet Teleorman II Alexandria - CSM Târgoviște 46-95. Meciul Sepsi Sic II Sfîntu Gheorghe - Phoenix II Galați a fost amânat, pentru că echipa oaspete are probleme financiare și nu a putut face deplasarea. În etapa a doua a campionatului, CS Phoenix va juca în deplasare, la Târgoviște. Partida este programată sâmbătă, 28 octombrie, de la ora 18.00.

