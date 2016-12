CS Phoenix, calificată în semifinalele CN de baschet U13

Echipele de baschet juniori under 13 ale Clubului Sportiv Phoenix Constanţa s-au calificat în semifinalele Campionatului Naţional, care se vor desfăşura în perioada 3-7 aprilie. După ultimul turneu regional de calificare în penultima fază a CN, desfăşurat la Brăila, în perioada 8-10 martie, echipa de băieţi under 13 a ajuns la 14 victorii din 15 posibile, încheind turneul pe prima poziţie. În competiţia feminină, echipa under 13 de la CS Phoenix Constanţa a obţinut calificarea în semifinalele CN după ce a terminat pe locul secund fazele zonale, cu 12 victorii în 15 întâlniri. Ultimul turneu de calificare a avut loc la Alexandria.

„Obiectivul a fost atins, dar ţinta noastră este calificarea la turneul final. Avem destule şanse de calificare, mai ales cu echipa de băieţi. Dorim să-i felicităm pe sportivii noştri pentru munca depusă, dar şi părinţilor să le mulţumim pentru sprijinul acordat. Toate acestea nu s-ar fi realizat fără munca în echipă a sportivilor, antrenorilor şi părinţilor” a declarat Maria Tudor, manager CS Phoenix. La turneele semifinale vor participa câte 12 echipe, atât la fet,e cât şi la băieţi, împărţite în două grupe de câte şase formaţii. La turneul final se vor califica primele patru echipe din fiecare grupă.