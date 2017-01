CS Tomis a revenit în lupta pentru podium

Candidată la un loc pe podiumul Ligii Naţionale de handbal feminin, formaţia CS Tomis Constanţa a încheiat turul campionatului cu un succes extrem de important în vederea realizării acestui obiectiv. După un început de an mai puţin reuşit, echipa pregătită de Dumitru Muşi a reuşit sîmbătă, la Sf. Gheorghe, o victorie care pare să încheie perioada de criză pe care echipa a traversat-o în ultimile două etape. Tomisul s-a impus cu 27-23 în faţa formaţiei locale CSM, şi a urcat pe poziţia a patra în clasament, cu 14p. Decise să nu rateze şansa apropierii de podium, constănţencele au condus încă din primele minute, iar în min. 10 Tomis conducea cu 8-4. Din păcate, greşelile neforţate şi-au făcut din nou apariţia în tabăra constănţeană, dînd astfel posibilitatea adversarelor să reintre în joc şi chiar să preia conducerea cu nouă minute înainte de plecarea la cabine, 14-12. Constănţencele au revenit, egalitatea fiind consemnată la finalul primei reprize: 14-14. Echilibrul s-a menţinut şi la reluare, cînd Tomisul a pierdut-o pe Loredana Mateescu, care s-a accidentat grav şi nu va juca în prima etapă a returului. Deşi au preluat conducerea, tomitanele nu au reuşit să se distanţeze la mai mult de un gol. Cu zece minute înainte de final adversarele au cedat fizic, iar elevele lui Dumitru Muşi nu au ratat şansa de a se distanţa categoric, 22-17. Chiar dacă au pierdut-o şi pe Rombescu pe finalul partidei, accidentare la genunchi, Tomisul s-a impus clar. “Este o victorie importantă, care aduce moral echipei şi putem depăşi momentul nefast pe care l-am traversat”, a spus Muşi, care a vorbit şi despre momentul în care a anunţat că intenţionează să demisioneze. “Cînd jocul echipei nu merge spui multe lucruri la supărare. Sînt momente în care am impresia că nici eu nu pot conduce această echipă. Am nevoie de jucătoare modeste, care să îşi dorească să facă performanţă. Dar, vom avea o şedinţă în care vom vorbi despre toate aceste lucruri şi vom vedea ce este de făcut”, a declarat Muşi, care astăzi urmează să aibă o întrevedere cu preşedintele clubului, Gheorghe Slabu în urma căreia se va stabili dacă jucătoarele vor fi sancţionate sau nu. Pe de altă parte, Tomisul mai are două zile la dispoziţie pînă la prima etapă a returului, miercuri fiind aşteptată la Constanţa formaţia HCM Roman.