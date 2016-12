CS Tomis a sărbătorit clasarea pe podium

Formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa a sărbătorit, aseară, la Terasa “Colonadelor“, cea mai importantă performanţă după o aşteptare îndelungată, locul 3 la finalul sezonului 2009-2010 în Liga Naţională. Alături de handbalistele constănţene s-a aflat conducerea tehnică şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, care au ţinut să le felicite pe jucătoare pentru reuşita din acest sezon. „Este o clasare pe podium aşteptată. Fetele au recuperat din deficit în returul campionatului şi le felicit pentru acest lucru. Ne bucurăm că suntem pe podium, pentru că am început să ne învăţăm cu performanţa la Constanţa”, a declarat Petrică Munteanu, director în cadrul Primăriei Constanţa „La sfârşitul turului nu ne aşteptam la o clasare pe podium. A fost o ambiţie a jucătoarelor şi a lui Gică Slabu, iar prezenţa antrenorilor Ion Crăciun şi Dumitru Muşi a fost decisivă. Performanţele echipelor constănţene din acest sezon au răspuns investiţiei pe care Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului Constanţa şi sponsorii acestor echipe o fac”, a spus Elena Frîncu, director DSJ Constanţa. Evenimentul a fost un bun prilej pentru ca handbalistele să primească medaliile de bronz şi cupa atribuite de Federaţia Română de Handbal ocupantei poziţiei a treia din clasament. Constănţencele au fost premiate de Petrică Munteanu, Elena Frîncu şi de preşedintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. „Sunt deosebit de bucuros şi fericit. Este un moment unic în viaţa unei echipe. Nici nu mă gândeam că la finalul acestui campionat vom reuşi să urcăm pe podium. Le mulţumesc încă o dată acestor fete şi mi-aş dori ca în sezonul viitor să le păstrăm pe toate, dacă va fi cu putinţă”, a spus Slabu. „Începutul acestui an competiţional nu a fost unul care să ne dea speranţa realizării unui rezultat de excepţie. Este bine că am reuşit pe parcursul competiţiei să ne revenim. Un merit deosebit îl are Ion Crăciun, care a reuşit să le mobilizeze, să le redea încrederea, să le redea plăcerea de a juca handbal şi dorinţa de a ieşi învingătoare”, a spus şi directorul tehnic al Tomisului, Dumitru Muşi. După un sezon competiţional extrem de încărcat, elevele lui Ion Crăciun se gândesc şi la vacanţă. „Am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru a ne califica în cupele europene. Acum ne gândim la vacanţă. Pentru mine această medalie înseamnă foarte mult. Acesta a fost obiectivul despre care mi s-a vorbit când am venit aici şi asta mi-am dorit”, a declarat căpitanul echipei constănţene, Aneta Barcan.