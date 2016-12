CS Tomis “a spart gheaţa” în 2011

După un început slab de an, CS Tomis Constanţa a spart gheaţa şi a obţinut o primă victorie în meciurile oficiale în 2011, învingând clar, scor 32-22, pe SCM Craiova, în partida disputată ieri, în Sala Sporturilor din Constanţa, în etapa a 12-a a Ligii Naţionale de handbal feminin. Constănţencele au dominat jocul încă din start, ajutate şi de intervenţiile bune ale portarului Mihaela Smedescu, aflată la ultimul meci în faţa propriilor suporteri, înainte de revenirea la Oltchim Rm. Vîlcea. Drept urmare, elevele lui Ion Puşcaşu au intrat la vestiare cu un avantaj liniştitor, de cinci goluri, scor 16-11. Debutul reprizei secunde le-a aparţinut în totalitate gazdelor, cu Cristina Zamfir şi Aneta Barcan la finalizare, oltencele marcând o singură dată în primul sfert de oră, scorul devenind 23-12 pentru CS Tomis. Finalul partidei a adus prima reuşită pentru Georgeta Grigore la revenirea în tricoul Tomisului, dar şi câteva intervenţii de efect ale portăriţei Mihaela Petrescu, viitorul titular dintre buturile constănţene. „Am început un pic mai greu, dar ne-am intrat în mână şi pe parcurs s-a văzut diferenţa de valoare dintre cele două echipe”, a spus interul stânga Andreea Tîlvîc. „Este o victorie de moral, prima din acest an. Ne-am descurcat bine în apărare şi am reuşit să le anihilăm principalele arme, iar în atac am fost mai lucizi şi, în mare parte, am aplicat ceea ce s-a lucrat la antrenamente”, a adăugat antrenorul Ion Puşcaşu. Au evoluat - CS Tomis: Smedescu (20 de intervenţii), Petrescu (4 intervenţii) - Zamfir 11g, Barcan 7g, Tîlvîc 5g, Rusu 3, Dincu 2, Cîrstea, Pătru, Pîrîianu şi Grigore - câte 1g, Pătuleanu, Arfir şi Borodi; SCM Craiova: Ialomiţeanu (7 intervenţii), Vlăsceanu (8 intervenţii) - Bora 6, Crap şi Moise - câte 5g, Gogoriţă 3, Bădiţă, Ilie şi Şovar - câte 1g, Chitacu, Nicu şi Mihalschi.

Celelalte rezultate: Rulmentul Braşov - HCM Ştiinţa Baia Mare 26-24; U Reşiţa - HC Zalău 27-31; CSM Cetate Deva - HCM Roman 25-31; U. Cluj - CSM Bucureşti 36-26; HCM Buzău - HC Dunărea Brăila 21-21. Azi, de la ora 18.00, este programat ultimul joc al rundei: Oltchim Rm. Vîlcea - Oţelul Galaţi.

Clasament

1. Oltchim 11 11 0 0 398-249 22

2. U. Jolidon Cluj 12 10 1 1 391-331 21

3. CSM Bucureşti 12 8 1 3 374-367 17

4. CS TOMIS 12 7 2 3 356-312 16

5. HC Zalău 12 7 0 5 307-301 14

6. Dunărea Brăila 12 6 2 4 298-308 14

7. Oţelul Galaţi 11 4 4 3 277-263 12

8. HCM Baia Mare 12 6 0 6 321-323 12

9. HCM Roman 12 6 0 6 297-313 12

10. Rulmentul Braşov12 4 1 7 301-345 9

11. HCM Buzău 12 2 2 8 292-331 6

12. Cetate Deva 12 3 0 9 305-345 6

13. SCM Craiova 12 2 1 9 294-343 5

14. U. Reşiţa 12 0 0 12 273-354 0