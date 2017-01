CS Tomis află astăzi numele adversarei din sferturile Challenge Cup

Calificată pentru al doilea an consecutiv în sferturile de finală ale Challenge Cup la handbal feminin, formaţia CS Tomis Constanţa va afla astăzi numele adversarei cu care se va lupta pentru “careul de aşi” al competiţiei. Tragerea la sorţi va avea loc la ora 12.00, la Viena, la sediul Federaţiei Europene de Handbal. Faţă de tururile anterioare, cele opt formaţii calificate vor intra în aceeaşi urnă, neexistînd capi de serie. Totodată, valoarea posibilelor adversare ale echipei pregătite de Dumitru Muşi este mult mai ridicată decît în faza optimilor. Cea mai de temut pare a fi Cercle Dijon, care s-a impus în derby-ul francez cu Fleury les Aubrais, la care evoluează fosta jucătoare a Tomisului, Mădălina Straton, după o dublă manşă dramatică. În optimile de finală s-au înregistrat următoarele rezultate: CS TOMIS - TV Uster 40-24 şi 35-24; RK TRESNJEVKA (Croaţia) - Nuorese (Italia) 39-29 şi 34-22; CERCLE DIJON (Franţa) - Fleury les Aubrais (Franţa) 33-20 şi 25-35; U. JOLIDON CLUJ - Econom Univ. Energo Lviv (Ucraina) 39-26 şi 29-27; BANSKA BYSTRICA (Slovacia) - Pelplast Handball Salerno (Italia) 30-22 şi 26-31; NAISA NIŞ (Serbia) - Vellaznimi Gjakove (Kosovo) 42-14 şi 46-13, HCM ROMAN - Karpati Uzhgorod (Ucraina) 32-20 şi 28-20; KS Zgoda Ruda Slaska (Polonia) - TRAZYON BELEDIYESPOR (Turcia) 27-39 şi 18-35.

Nu vor un duel românesc

Conducătorii grupării de pe litoral sînt optimişti înaintea tragerii la sorţi, convinşi că echipa poate repeta performanţa din sezonul trecut, calificarea în finală. “Ar fi de evitat Dijon şi Universitatea Cluj, două echipe puternice, împotriva cărora ar fi jocuri echilibrate. În rest, cred că am fi favoriţi indiferent de adversare şi vom merge în semifinale. Pe HCM Roman le-am învins în campionat şi chiar dacă par în creştere de formă, nu cred că ne pot învinge. Nici cu RK Zagreb nu ar fi rău, mai ales că vom putea să-i răzbunăm şi pe băieţii de la HCM Constanţa. Va fi greu de evitat un duel românesc în sferturi, dar eu sper să ajungem cu cele trei echipe pînă în sferturi”, a declarat preşedintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. “Este greu de spus care adversar ar fi de preferat pentru că nu avem prea multe informaţii despre celelalte echipe. Aş vrea totuşi, să nu picăm cu Universitatea Cluj sau Dijon. În schimb, cred că RK Zagreb şi Banska Bystrica par accesibile la prima vedere. Împotriva celor de la Naisa Niş am jucat la un turneu amical la Vîlcea, am învins, dar era cu totul altă situaţie. Noi eram în efectiv complet, ele nu, şi, din cîte ştiu, alcătuiesc o formaţie destul de puternică. Putem să sperăm că nu va fi vreun duel românesc în sferturi, dar orice este posibil”, a adăugat antrenorul Dumitru Muşi.

La tragerea la sorţi vor participa şi Oltchim Rm. Vîlcea, calificată în sferturile Cupei Cupelor, şi Rulmentul Braşov, ajunsă în aceeaşi fază a Cupei EHF. Echipa pregătită de Gheorghe Tadici va da piept cu o formaţie venită din Liga Campionilor, posibilele adversare fiind Ribarroja (Spania), Byasen (Norvegia), Podravka Koprivnica (Croaţia) şi Ferencvaros (Ungaria). În schimb, braşovencele se pot întîlni cu orice sfertfinalistă, întrînd în aceeaşi urnă alături de Debrecen (Ungaria), Bayer Leverkusen (Germania), Dunaferr (Ungaria), Ikast (Danemarca), Zvezda Zvenigorod (Rusia), Orsan Elda Prestigio (Spania) şi Motor Zaporojie (Ucraina).

Posibil turneu în Italia pentru CS Tomis

Profitînd de întreruperea campionatului, cauzată de participarea echipei naţionale la un turneu în Polonia, constănţencele au avut cîteva zile libere, urmînd să revină astăzi la antrenamente, cu excepţia căpitanului Mihaela Pîrîianu, învoită de conducerea clubului pentru o săptămînă. Pînă pe 11 martie, cînd se va relua Liga Naţională, CS Tomis ar putea participa la un turneu amical în Italia. “Urmează să primim un răspuns zilele următoare. Dacă se vor concretiza discuţiile, probabil că vom juca două partide de verificare cu echipe de primă ligă, din zona Firenze”, a declarat Gheorghe Slabu.