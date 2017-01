CS Tomis Constanţa - Dunărea Brăila, duel românesc pentru un loc în semifinale

Pentru a doua oară consecutiv, CS Tomis Constanţa se va duela în cadrul sferturilor de finală ale Cupei Challenge la handbal feminin cu o echipă românească. După ce anul trecut a înfruntat în aceaşi fază a competiţiei pe U. Jolidon Cluj, ieri, la Viena, sorţii au decis ca adversara grupării constănţene să fie cea de-a doua formaţie românească rămasă în competiţie în actuala ediţie a Cupei Challenge, Dunărea Brăila. “Nu ne doream un duel românesc în această fază a competiţiei, pentru că speram să ne întîlnim poate în semifinală sau chiar în finală, aşa cum s-a întîmplat în urmă cu doi ani, cu Rulmentul Braşov. Totuşi, Brăila este, din punctul nostru de vedere, o formaţie accesibilă, puţin peste noi ca aşezare pe posturi. Noi sîntem însă o echipă mai omogenă şi prin acest lucru le vom surprinde. Ne cunoaştem foarte bine şi poate doar în cazul celor două extreme transferate de brăilence antrenorii noştri vor fi nevoiţi să le analizeze jocul”, a declarat preşedintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. “Va fi un duel care se mută din campionatul intern în cupele europene. Aşa cum s-a întîmplat şi cu ABU Baku, cred că va depinde de momentul în care se află fiecare echipă, însă sper ca noi să ne calificăm”, a spus şi directorul tehnic al Tomisului, Lucian Râşniţă. Deşi au trecut la “mustaţă” de formaţia cehă DHK Zora Olomouc, antrenorul brăilencelor, Liviu Paraschiv s-a arătat la fel de optimist: “Şansele sînt egale şi ne bucurăm că am scăpat de o deplasare lungă. Constanţa are un plus de experienţă în cupele europene, dar cele două echipe se cunosc foarte bine şi sperăm ca noi să ne calificăm mai departe”. Ca şi în optimi, primul meci se va disputa la Constanţa, pe 8 sau 9 martie, returul fiind programat o săptămînă mai tîrziu, la Brăila, pe 15 sau 16 martie.

Celelalte formaţii româneşti care vor evolua în sferturile de finală ale cupelor europene vor avea următoarele adversare - la feminin, în Cupa Cupelor: Krim Ljubljana - Rulmentul Braşov şi U. Jolidon Cluj - Podravka Koprivnica; la masculin, în Cupa Challenge: Arkatron Minsk - UCM Reşiţa şi Benfica Lisabona - Poli Timişoara.