CS Tomis, favorită la calificare

Formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa poate încheia excelent anul 2010! După ce a rămas o echipă de podium în Liga Naţională, CS Tomis are şansa de a se numără printre primele 16 echipe din Cupa Cupelor. Pentru a obţine calificarea în optimile competiţiei, echipa pregătită de Ion Crăciun şi Florin Cazan are nevoie de o victorie, duminică, în returul cu echipa portugheză Madeira Andebol SAD. Partida din Sala Sporturilor din Constanţa va începe la ora 11.00 şi va fi transmisă în direct de Neptun TV. Confruntarea se anunţă una la îndemâna constănţencelor după remiza înregistrată în tur, scor 27-27, dar Tomisul nu se aşteaptă la o partidă uşoară. „Pornim cu prima şansă, dar trebuie să fim atenţi, pentru că Madeira este o echipă puternică, cu câteva jucătoare experimentate. Deplasarea noastră acolo a fost foarte grea. Fetele sunt un pic obosite, dar au o dorinţă foarte mare de a se califica. Ne îngrijorează un pic accidentările, dar sper ca în ziua meciului toate fetele să fie apte de joc”, a declarat preşedintele clubului constănţean, Gheorghe Slabu, în cadrul conferinţei de presă de vineri. Oficialii clubului constănţean mizează şi pe aportul publicului în vederea obţinerii calificării, intrarea spectatorilor fiind liberă! „Sperăm ca sala să fie aproape la fel de plină ca şi la meciul dintre HCM Constanţa şi Sankt Petersburg. Publicul ne poate purta către calificare”, a declarat Traian Bucovală, directorul executiv al clubului. „Ne-am dorit să ajungem într-o cupă europeană, iar acest lucru s-a îndeplinit cu multă muncă depusă de fete. Ne dorim să trecem de faza acesta şi să ajungem în fazele superioare, unde vom întâlni adversari din ce în ce mai puternici”, a spus şi antrenorul principal Ion Crăciun. „Dacă în partida tur nu ştiam decât o singură jucătoare de la ele, Juliana Sousa, cu care am jucat şi la Rulmentul Braşov, de această dată Madeira nu mai este o necunoscută pentru noi. Calificarea este în mâna noastră”, este de părere Aneta Barcan.

Alte trei formaţii româneşti vor încerca să obţină la sfârşitul acestei săptămâni calificarea în optimile Cupei EHF, programul partidelor retur din al 3-lea tur al întrecerii fiind următorul - sâmbătă, ora 11.00: Dunărea Brăila - AC Ormi-Loux Patras (în tur: 22-21); ora 18.00: U. Jolidon Cluj - Vfl Oldenburg (30-37); ora 20.00: RK Zajecar - HC Zalău (25-29). Duminică, de la ora 18.00, la Rm. Vîlcea, în ultima partidă din Grupa C a Ligii Campionilor, Oltchim se va duela cu prima clasată, Larvik HC, ambele echipe fiind calificate în grupele principale.