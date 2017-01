CS Tomis începe vânătoarea de puncte

Ajunsă pe poziţia a 8-a în clasament, cu 6 puncte, CS Tomis se pregăteşte pentru “escaladarea” clasamentului în ultimele două etape programate în acest an în Liga Naţională de handbal feminin. Încurajate de victoria obţinută cu U. Reşiţa în etapa trecută, handbalistele constănţene vizează cele două puncte puse în joc sâmbătă, de la ora 11.00, pe terenul formaţiei Oţelul Galaţi (locul 10, 6p). „Mergem foarte încrezătoare la Galaţi. Ar fi ideal pentru noi dacă am câştiga aceste puncte. Este un campionat mult mai echilibrat decât ne-am fi aşteptat noi. Sunt multe echipe care se bat pentru locurile 2-5, iar cine va greşi mai puţin va fi mai sus în campionat”, a spus Janina Luca. Despărţirea de antrenoarea Gabriela Artene, dar şi de una dintre cele mai bune jucătoare din lot, Amelia Busuioceanu, precum şi blocarea salariilor sunt aspectele care ar putea cântări în desemnarea câştigătoarei întâlnirii. În plus, întărită în această săptămână, formaţia constănţeană poate miza în această partidă şi pe Aneta Barcan, care a primit drept de joc pentru Tomis. „Ne aşteaptă o partidă dificilă cu Oţelul Galaţi. Au o echipă bună, dar avem şansa să câştigăm. Suntem optimişti şi credem că putem învinge la Galaţi. Avem un moral bun după victoria cu Reşiţa şi sperăm ca el să se menţină şi după partida de la Galaţi, mai ales că o să urmeze întâlnirea cu Deva”, a declarat Goran Kurtes, antrenorul principal al Tomisului. În cadrul etapei a 7-a, sâmbătă vor mai avea loc doar două partide: U. Jolidon Cluj - Cetate Deva şi U. Reşiţa - HCM Roman. Patru meciuri s-au disputat în devans: HC Zalău - Dunărea Brăila 26-26 (marţi), Rapid Bucureşti - Rulmentul Braşov 24-42, HCM Baia Mare - HCM Buzău 32-28 şi Oltchim Rm. Vâlcea - Ştiinţa Bacău 41-22 (toate miercuri).