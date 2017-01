CS Tomis, înfrîngere în cel de-al doilea amical cu CSM Ploieşti

Sîmbătă dimineaţă, la Ploieşti, formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa a susţinut cea de-a doua partidă de verificare în compania echipei locale CSM, în faţa căreia a cedat cu 30-32 (15-15). După victoria clară înregistrată, vineri, de handbalistele constănţene, în primul amical, 37-30, cea de-a doua întîlnire dintre cele două echipe a fost mult mai echilibrată. Căldura insuportabilă şi-a spus şi ea cuvîntul, iar partida a stat sub semnul echilibrului pînă aproape de final, cînd cele care au cedat au fost elevele lui Mircea Bucă. „Fetele au ratat mult pe final. În sală a fost însă extrem de cald. Îmi este frică ca din cauza acestei canicule să nu apară oboseala. Dar, e bună şi înfrîngerea asta că ne mai aduce cu picioarele pe pămînt. Bineînţeles că mai este de muncă, dar mai avem la dispoziţie două turnee în care ne putem corecta”, a declarat tehnicianul Tomisului. În cadrul celei de-a doua întîlniri cu nou-promovata CSM Ploieşti a evoluat şi interul dreapta Georgeta Grigore, care a ratat prima partidă din cauza unei accidentări la umăr. „A jucat şi Georgeta, însă nu foarte mult. Nu am vrut să forţăm pentru că mai are nevoie de timp ca să se refacă”, a explicat Bucă. Tomisul a revenit la Constanţa sîmbătă, astăzi urmînd a fi reluată pregătirea în sală. Vineri, echipa constănţeană va pleca la Rm. Vîlcea, acolo unde în perioada 29-31 august este programat un puternic turneu la care vor participa campioana României, Oltchim Rm. Vîlcea, ocupanta locul al treilea în sezonul trecut, Oţelul Galaţi şi HCM Buzău. Ultima verificare pentru Tomis înaintea debutului Ligii Naţionale de handbal feminin va avea loc tot la Ploieşti, pe 6 şi 7 septembrie, cînd se va desfăşura un turneu la care şi-au mai anunţat prezenţa vicecampioana României, Rulmentul Braşov, HCM Buzău şi CSM Ploieşti.