CS Tomis, înfrîngere surprinzătoare la Deva

Cu toate că miza pe finalul de campionat pentru a-şi îndeplini obiectivul, formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa şi-a îngreunat misiunea din ultimele etape ale Ligii Naţionale. Elevele lui Mircea Bucă şi Dumitru Muşi au pierdut aseară, în deplasare, scor 24-21, întîlnirea cu CSM Cetate Deva, înfrîngere ce toarnă plumb în picioarele handbalistelor constănţene în lupta cu adversarele pentru un loc de cupele europene. Cu doar o singură victorie în acest retur de campionat, adversarele Tomisului au părut mult mai însetate de puncte, controlînd partida de la un capăt la altul, în timp ce oaspetele s-au întrecut în greşeli în defensivă şi au ratat de nenumărate ori din situaţie de unu la unu. După un început echilibrat 2-2 (min. 6), Cetate s-a desprins uşor-uşor pe tabela de marcaj, asigurîndu-şi la pauză un avantaj de patru goluri, 14-10. Nici la reluare handbalistele constănţene nu au găsit soluţii pentru a remedia situaţia, iar scorul a curs în favoarea gazdelor, 17-12 (min. 37). Tomisul a încercat o revenire în ultimul sfert de oră al întîlnirii, 17-14 (min. 46), însă a fost doar un simplu foc de paie. Cetate şi-a ţinut adversara la distanţă, 21-17, în min.46, şi a pus capăt partidei cu un succes important, 24-21. Dacă adversarele constănţencelor au rămas în continuare pe poziţia a 11-a, cu 17p, Tomisul a coborît pe locul 7, cu 21p, în timp ce formaţia lui Gheorghe Tadici se transformă într-o veritabilă candidată la primele cinci poziţii ale clasamentului. „Nu am funcţionat deloc pe atac. Toate fetele au jucat foarte slab. Am avut situaţii clare în care puteam marca şi nu am făcut-o. E drept că am avut şi ceva probleme medicale, dar nimic nu a funcţionat”, a declarat Mircea Bucă, antrenorul Tomisului. Marcatoarele echipei constănţene au fost: Ackar 8 goluri, Topa 5g, Jerebie 3g, Tankaskaya 3g, Jafarova 1g, Iovănescu 1g..

Celelalte rezultate din etapa a 21-a: KZN Slatina - Oţelul Galaţi 21-39; HC Zalău - HCM Roman 23-20; U. Jolidon Cluj - HCM Baia Mare 28-29; CSM Ploieşti - Dunărea Brăila 27-24. Jocul dintre HCM Buzău şi Oltchim Rm. Vîlcea a fost amînat pentru 22 aprilie, în timp ce întîlnirea Rapid Bucureşti - Rulmentul Braşov s-a disputat în devans, scor 34-46.

Clasament

1. Rulmentul Braşov 21 18 2 1 807-597 38

2. Oltchim Rm. Vîlcea 20 19 0 1 690-483 38

3. Oţelul Galaţi 21 13 0 8 619-558 26

4. Rapid Bucureşti 21 11 2 8 664-669 24

5. Dunărea Brăila 21 10 3 8 582-568 23

6. HC Zalău 21 9 3 9 548-531 21

7. CS TOMIS 21 10 1 10 572-594 21

8. HCM Baia Mare 21 9 1 11 585-582 19

9. Hidroconcas Buzău 20 9 1 10 588-563 19

10. HCM Roman 21 9 1 11 507-575 19

11. Cetate Deva 21 8 1 12 555-602 17

12. U. Jolidon Cluj 21 6 1 14 609-634 13

13. CSM Ploieşti 21 5 1 15 579-622 11

14. KZN Slatina 21 1 1 19 547-794 3