CS Tomis joacă sîmbătă, la Baia Mare

După trei săptămîni de pauză, Liga Naţională de handbal feminin revine în actualitate în acest sfîrşit de săptămînă, cînd sînt programate partidele din etapa a 5-a. Runda a fost deschisă miercuri, cînd s-a disputat, în devans, derby-ul Oltchim Rm. Vîlcea - Rulmentul Braşov, scor 31-25. Astăzi, de la 17.00, se va disputa şi întîlnirea dintre U. Jolidon Cluj şi Dunărea Brăila, celelalte cinci partide urmînd să se desfăşoare sîmbătă. Pentru CS Tomis Constanţa, reluarea campionatului înseamnă un nou examen dificil, elevele lui Goran Kurtes şi Victor Dăbuleanu urmînd să joace în deplasare, cu surpriza acestui campionat, HCM Baia Mare. „Baia Mare are o echipă foarte bună. Va fi un meci foarte greu acolo, dar sperăm la un rezultat bun. Echipa mea cred că se află într-o formă mult mai bună după această pauză. Am avut patru meciuri amicale care ne-au ajutat foarte mult în pregătire. Am reuşit să rezolvăm şi unele probleme de sănătate şi vom fi în efectiv complet pentru această partidă”, a spus antrenorul principal al Tomisului, Goran Kurtes. Întărită în această pauză competiţională cu Alina Şorodoc, de la Rulmentul Braşov, formaţia constănţeană priveşte mult mai încrezătoare întîlnirea de la Baia Mare. „Şorodoc este o jucătoare foarte rapidă, care face foarte bine şi faza de apărare. Este un plus evident pentru Tomis şi cred că ne va ajuta foarte mult şi în partida cu Baia Mare”, a mai spus Goran Kurtes. Handbalistele constănţene au efectuat, ieri, ultimul antrenament în Sala Sporturilor din Constanţa, după-amiază plecînd spre Baia Mare. Din lotul care va face deplasarea lipsesc Elena Avădănii şi Georgeta Grigore, jucătoare de care clubul constănţean s-a despărţit pe cale amiabilă.