CS Tomis, joc dificil în Portugalia

CS Tomis Constanţa respiră, din nou, aer european. După ce a lipsit din competiţiile europene în ultimele două sezoane, formaţia constănţeană îşi face debutul la sfârşitul acestei săptămâni în cadrul Cupei Cupelor, urmând ca sâmbătă, de la ora 18.00, să întâlnească, în al 3-lea tur, pe Madeira Andebol SAD (Portugalia). Manşa tur are loc la Funchal, principalul oraş din insula Madeira, unde Tomis a ajuns joi seară. Fără a deţine prea multe informaţii despre prima adversară a sa din cupele europene, echipa pregătită de Ion Crăciun şi Florin Cazan mizează pe forţa grupului şi speră la un succes care să-i asigure în mare parte calificarea în următoarea fază a întrecerii. „Am înţeles că Madeira este o echipă agresivă, care se apără mai avansat. Noi ne-am pregătit pentru acest lucru şi sperăm să câştigăm această întâlnire pentru a ne asigura calificarea încă de acolo”, a declarat Diana Pătru. Chiar dacă nu pare un adversar de temut la prima vedere, Madeira Andebol SAD a reuşit un parcurs excelent în campionatul lusitan în acest sezon, fiind lider, cu maximum de puncte, 18, după cele nouă etape disputate până acum. „Avem câteva informaţii despre ele, dar nu ştim mare lucru. Suntem sigure că nu va fi uşor, mai ales că nu au acceptat să joace ambele partide la Constanţa. Îşi doresc să meargă mai departe în această competiţie şi se vor lupta pentru acest lucru”, a spus Loredana Mateescu. Formaţia constănţeană a avut programat, vineri, primul antrenament în sala care va găzdui meciul, Pavilhao Gimnodesportivo Funchal, cea de-a doua sesiune de pregătire urmând să se desfăşoare sâmbătă, înaintea meciului. Alte patru echipe feminine româneşti vor evolua la sfârşitul acestei săptămâni în cupele europene. Oltchim Rm. Vîlcea va susţine, duminică, de la ora 18.00, pe teren propriu, penultima partidă din Grupa C a Ligii Campionilor în faţa celor de la Randers HK (Danemarca). Campioana României are mare nevoie de victorie pentru a-şi asigura calificarea în faza următoare a întrecerii. Alte trei echipe româneşti vor evolua în turul 3 al Cupei EHF - sâmbătă: AC Ormi-Loux Patras (Grecia) - Dunărea Brăila (ora 18.30), Vfl Oldenburg (Germania) - U. Jolidon Cluj (ora 17.30); duminică, ora 11.00: HC Zalău - RK Zajecar (Serbia).