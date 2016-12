CS Tomis, la o victorie de cupele europene

Visul de a participa în cupele europene este aproape de a se transforma în realitate pentru formaţia de handbal feminin CS Tomis Constanţa. Elevele lui Ion Crăciun şi Dumitru Muşi s-au apropriat la doar o victorie de obiectiv, după ce s-au impus aseară, în Sala Sporturilor, în faţa celor de la Dunărea Brăila, scor 29-27 (13-13). Cea mai importantă partidă din etapa a 25-a a Ligii Naţionale a fost una extrem de disputată, cele două puncte puse în joc fiind decisive pentru ambele formaţii. Echipa mai motivată în adjudecarea lor a fost CS Tomis, care a controlat în mare parte întâlnirea, reuşind să ofere suporterilor un adevărat spectacol handbalistic. Partida a început anevoios, cele două formaţii tatonându-şi parcă terenul, doar două goluri fiind marcate în primele şapte minute, ambele reuşite de oaspete, prin Ada Moldovan. Tomis a spart gheaţa în min. 8 şi a revenit în joc, obligând-o pe Alexandrina Soare să ceară timp de odihnă în min. 20, la 10-7 pentru constănţence. Efectul s-a făcut însă simţit abia spre finalul primei reprize, brăilencele reuşit să recupereze un deficit de patru goluri, 11-7 pentru gazde, în min. 21, echilibrând situaţia până la pauză, 13-13. Constănţencele au rupt din nou ritmul în min. 36, 18-15, ajutate de o apărare foarte bine organizată, care a dat roade chiar şi în inferioritate numerică. Brăila a rămas periculoasă, egalând în min. 53, 25-25. CS Tomis a gestionat mai bine finalul de joc şi a sărbătorit la final cea mai importantă victorie din acest campionat, succesul cu 29-27 aducând echipa constănţeană la o singură victorie de un loc european. În partida de ieri, pentru CS Tomis au marcat: Mateescu 8g, Busuioceanu 6g, Tîlvîc 5g, Barcan 2g, Iovănescu 2g, Pătru 2g, Şorodoc 2g, Seifer 1g şi Druţu 1g. Cea mai bună marcatoare de la Dunărea Brăila a fost ada Moldovan, cu 12 reuşite (10 de la 7m). Celelalte rezultate ale etapei: HCM Buzău - Cetate Deva 28-31, HCM Roman - Rulmentul Braşov 27-25, Oţelul Galaţi - Ştiinţa Bacău 29-21, U. Reşiţa - U. Jolidon Cluj 28-37, Rapid Bucureşti - HC Zalău 30-34, HCM Baia Mare - Oltchim Rm. Vîlcea 31-35.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „A fost un meci extrem de greu, cu o presiune foarte mare pe umerii fetelor. Eu le felicit din tot sufletul pentru că au muncit din primul până în ultimul pentru acest rezultat. Brăila a demonstrat că are o pregătire foarte bună şi jucătoare talentate, dar şi noi avem o echipă foarte bună. Mulţumim publicului minunat, care a fost alături de noi şi ne-a încurujat tot timpul”, a spus antrenorul Tomisului, Ion Crăciun. „A fost o victorie pe care aşteptam pe acest final tensionat de campionat şi sunt foarte bucuros că aceste fete minunate au realizat ceea ce la un moment dat părea imposibil. Am dovedit că suntem o echipă serioasă şi am beneficiat în acest meci şi de prezenţa preşedintelui de onoare, Nicuşor Constantinescu, care a fost alături de noi, deşi are un program foarte încărcat. Privim cu seriozitate şi meciul de la Bacău, dar fetele cred că sunt destul de motivate şi vor trata acest meci ca şi cele de până acum”, a spus preşedintele clubului constănţean, Gheorghe Slabu. „Este o victorie frumoasă. Le felicit pe fete. Au vrut parcă mai mult ca altă dată să obţină victoria. Îl felicit şi pe Gică Slabu”, a spus şi directorul DSJ, Elena Frîncu.

Clasament

1. Oltchim 25 25 0 0 964-596 50

2. U. Cluj-Napoca 25 17 2 6 730-640 36

3. HCM Baia Mare 25 16 1 8 744-652 33

4. HCM Roman 25 15 2 8 659-567 32

5. HC Zalău 25 15 2 8 699-632 32

6. CS TOMIS 25 15 2 8 683-654 32

7. Dunărea Brăila 25 15 1 9 713-656 31

8. Cetate Deva 25 11 1 13 653-671 23

9. Oţelul Galaţi 25 10 1 14 659-687 21

10. HCM Buzău* 25 7 2 16 638-734 15

11. U. Reşiţa 25 6 2 17 643-722 14

12. Rulmentul* 25 6 0 19 667-777 11

13. Rapid 25 5 1 19 667-939 11

14. Ştiinţa Bacău 25 3 1 21 612-804 7

* - Echipele Rulmentul Braşov şi HCM Buzău sunt penalizate cu câte 1 punct