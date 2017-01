CS Tomis nu se regăseşte

Partidă pe muchie de cuţit la Deva, între echipa locală Cetate şi CS Tomis Constanţa şi CSM Cetate, în etapa a 8-a a Ligii Naţionale de handbal feminin. Nevoite să învingă pentru a nu se îndepărta tot mai mult de obiectiv, handbalistele constănţene nu au avut o misiune uşoară în ultima partidă oficială din acest an, fiind învinse cu 30-29 (14-13). Îndrumate de pe margine de Victor Dăbuleanu, constănţencele au luptat de la egal la egal în prima repriză cu adversarele, însă gazdele au plecat la cabine cu un avantaj de un gol, 14-13. În repriza a doua, cele două echipe s-au succedat la conducere, iar finalul a fost unul încins. Deva a preluat conducerea în ultimul minut de joc, 30-29, iar CS Tomis a ratat ultimul atac, mingea aruncată de Mateescu fiind apărată de portarul advers. „Din păcate nu am avut luciditate la finalizare în ultimul minut de joc, deşi ne aflam în superioritate numerică. Nu am reuşit să le anihilăm pe Cartaş şi Toth, iar în aceste condiţii nu am putut pleca cu un rezultat bun de aici”, a explicat Dăbuleanu înfrângerea de la Deva. Marcatoarele Tomisului au fost: Mateescu 9 goluri, Tîlvîc 7g, Pătru 5g, Seifer 4g, Barcan 3g, Zamfir 1g. Cele mai multe goluri pentru Cetate Deva, 12, au fost înscrise de Cartaş.

Celelalte rezultate ale etapei: HCM Roman - Oţelul Galaţi 30-23; HCM Buzău - U. Reşiţa 22-21; Rulmentul Braşov - HCM Baia Mare 29-38; Dunărea Brăila - Rapid Bucureşti 40-24; Ştiinţa Bacău - HC Zalău 25-30. Întâlnirea U Jolidon Cluj - Oltchim Rm. Vâlcea va avea loc pe 28 decembrie. Etapa a 8-a a fost ultima din turul LN disputată în 2009, competiţia internă urmând a se relua pe 9 ianuarie 2010, datorită reunirii echipei naţionale, care va participa la Campionatul Mondial din China.

Clasament

1. Oltchim 7 7 0 0 257-163 14

2. HCM Baia Mare 8 6 0 2 254-206 12

3. HCM Roman 8 5 1 2 216-189 11

4. HC Zalău 8 5 1 2 220-198 11

5. Rulmentul 8 5 0 3 250-228 10

6. U. Cluj-Napoca 7 5 0 2 199-177 10

7. Dunărea Brăila 8 4 1 3 250-223 9

8. Cetate Deva 8 4 0 4 229-227 8

9. Oţelul Galaţi 8 4 0 4 205-220 8

10. CS TOMIS 8 3 0 5 211-206 6

11. U. Reşiţa 8 2 1 5 199-212 5

12. HCM Buzău 8 2 1 5 206-248 5

13. Ştiinţa Bacău 8 0 1 7 191-254 1

14. Rapid 8 0 0 8 189-325 0