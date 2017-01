CS Tomis, o echipă de podium şi în acest sezon

Formaţia de handbal feminin CS Tomis Constanţa rămâne o echipă de temut şi în acest sezon. Deşi situaţia financiară rămâne una incertă pentru clubul constănţean, acest lucru nu le-a împiedicat pe elevele lui Ion Crăciun şi Florin Cazan să urce pe a doua treaptă a podiumului după două succese categorice, obţinute chiar în faţa a două echipe puternice din Liga Naţională, HC Zalău şi HCM Roman. „Nu mă aşteptam la un succes atât de categoric în ultimul meci, dar ne aşteptam să câştigăm. Mai avem de lucru însă pentru a fi o echipă puternică. Avem probleme la finalizare şi pe apărare. Dacă reuşim să le remediem, jocul nostru va fi mai solid. Suntem pe un drum bun, dar nu trebuie să ne culcăm pe o ureche. Toate echipele din acest campionat sunt puternice şi cred că echipa va avea mult de muncă pentru a se menţine pe podium. Ceea ce mă bucură este că arătăm ca o echipă”, a spus antrenorul Ion Crăciun. „Am pregătit meciul foarte bine. Am ascultat indicaţiile domnului antrenor şi am reuşit să ne impunem. Ne aşteptam să fie un meci greu. Să vedem dacă vom reuşi să rămânem de neînvins şi în continuare. Trebuie să avem încredere în noi”, a spus şi Diana Pătru. Jocul bun practicat de formaţia constănţeană în ultimele etape a atras admiraţii chiar şi din partea echipelor rivale, care s-au văzut nevoite să plece fără niciun punct de la Constanţa, deşi sosiseră cu gândul de revanşă. „Constanţa este o echipă de podium şi în acest an. Are jucătoare cu o experienţă bogată în Liga Naţională, precum Pătru, Mateescu, Barcan, Tâlvâc sau Smedescu. E greu să mai speri la puncte, când prinzi o zi atât de proastă precum am avut-o noi. Echipa noastră este în reconstrucţie şi trebuie să avem răbdare”, a declarat Cornel Bădulescu, antrenorul echipei HCM Roman. Handbalistele constănţene pregătesc în această săptămână întâlnirea de duminică, de la ora 11.00, din deplasare, cu Universitatea Reşiţa, partidă în urma căreia Tomisul îşi poate consolida poziţia din clasament. Astăzi, de la ora 17.00, la Caracal, se va disputa confruntarea SCM Craiova - Dunărea Brăila, restanţă din etapa a 6-a.