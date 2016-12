CS Tomis, pe ultima sută de metri cu pregătirile

Doar trei zile au mai rămas până la prima partidă a formaţiei feminine de handbal CS Tomis din 2010, iar pregătirile sunt în toi în tabăra constănţeană. Sâmbătă, Liga Naţională programează primele meciuri oficiale din acest an, echipa antrenată de Goran Kurtes şi Victor Dăbuleanu urmând să primească, de la ora 13.00, în Sala Sporturilor, vizita formaţiei HCM Roman. După două luni de pauză optimisul pare să-şi fi făcut loc în rândul handbalistelor constănţene, care speră într-un debut cu dreptul în noul an. „Peste câteva zile se va relua campionatul şi considerăm că trebuie să tratăm foarte serios partidele ce urmează şi mai ales cea cu HCM Roman. Am avut parte de o vacanţă scurtă de Sărbători, dar binevenită. Ne simţim o echipă mai închegată. Suntem un grup de fete care se înţeleg foarte bine şi chiar am simţit în această pauză că am strâns rândurile şi lucrurile încep să funcţioneze mai bine. Sperăm ca acest lucru să se vadă şi pe teren în primul meci din acest an, cel cu HCM Roman”, a declarat Aneta Barcan. După câteva zile libere primite de Crăciun, handbalistele constănţene au beneficiat de trei zile libere şi de Anul Nou, vacanţa fiind scurtată din cauza reluării campionatului. „Am revenit repede din vacanţă pentru că avem un meci foarte important sâmbătă. Meciul cu HCM Roman va fi foarte greu. Este o echipă bună, care în deplasare se ambiţionează şi îşi pune în dificultate adversarele, dar asta nu ne sperie. Noi trebuie să fim unite şi să câştigăm acest meci. Nu vom lua măsuri doar pentru Mihaela Tivadar, care a jucat pentru echipa naţională la Campionatul Mondial, ci pentru întreaga echipă”, a anunţat Amelia Busuioceanu, jucătoare venită în această pauză competiţională la CS Tomis. Primul joc din LN în 2010 s-a disputat aseară, în prima partidă din etapa a 9-a Oltchim Rm. Vîlcea învingând, cu 34-18 (17-8), CSM Cetate Deva. Întâlnirea a fost devansată din cauza meciului de sâmbătă pe care Oltchim îl va susţine în Liga Campionilor, împotriva celor de la SD Itxako.