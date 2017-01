CS Tomis pierde şi stîrneşte mînia conducerii

În cadrul celei de-a treia etape a Ligii Naţionale de handbal feminin, CS Tomis Cosntanţa a fost învinsă, în deplasare, cu 27-22 (14-8), de către HC Zalău. Chiar dacă sperau la un rezultat pozitiv la Zalău în faţa unei echipe ce pleca cu a doua şansă, handbalistele noastre au cedat clar o partidă în care niciun moment nu s-au putut ridica la nivelul adversarelor. Pe fondul unei apărări extrem de modeste, care a permis în dese rînduri adversarelor să rămînă în situaţie de unu la unu cu portarul, dar şi cu un atac fără clarviziune, fără niciun fel de idee tactică, Tomisul a permis gazdelor să se desprindă încă de la început pe tabela de marcaj, diferenţa maximă fiind de şapte goluri, 16-9, 17-11 şi 18-11. În ultimele zece minute ale partidei, Tomis a dat senzaţia că poate reveni în joc, apropiindu-se la patru goluri, 24-20 în min. 53. Din păcate a fost un simplu foc de paie, pentru că HC Zalău s-a desprins decisiv la 26-20, iar scorul final avea să fie 27-22 pentru jucătoarele pregătite de Gheorghe Tadici. “Un joc sub orice critică şi o conducere tehnică sub orice critică. Au depăşit orice închipuire cu acest joc penibil. Am fost umiliţi de o echipă care a avut doar opt jucătoare în timp ce noi avem un lot numeros şi cu contracte mult, mult superioare celor de la Zalău. Vor fi luate măsuri drastice care vor merge pînă la excluderea din lot a unor jucătoare. Unele trăiesc doar cu numele şi este nevoie să adoptăm altă tactică. Au condiţii excelente la Constanţa, contracte foarte bune, apartamente închiriate, însă se pare că la meciuri sînt foarte obosite. Toate jucătoarele vor locui împreună de acum încolo şi vor fi supravecheate de un antrenor. Dacă Muşi era antrenorul acestui lot, ne-am fi putut bate şi cu Oltchim“, a declarat foarte dezamăgit de evoluţa echipei sale, preşedintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. Au marcat pentru CS Tomis (antrenor Goran Kurtes): Avădănii, Mateescu, Topa - cîte 4 goluri; Zamfir 3g; Druţu, Pîrîianu, Tîlvîc - cîte 2g; Iovănescu 1g.

În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat rezultatele: Dunărea Brăila - Cetate Deva 32-27, Ştiinţa Bacău - Rulmentul Braşov 28-36, HCM Baia Mare - Universitatea Reşiţa 35-25, Jolidon Cluj – HCM Buzău 37-23, Rapid Bucureşti - Oţelul Galaţi 25-37, Oltchim Rm. Vîlcea - HCM Roman 35-23. Clasament: 1. HCM Baia Mare 6p (110-79); 2. Oltchim 6p (99-69); 3. Rulmentul 6p (97-79); 4. Brăila 4p (98-82); 5. Zalău 4p (84-69); 6. Cluj 4p (84-69); 7. Galaţi 4p (88-87); 8. Reşiţa 2p (87-94); 9. HCM Roman 2p (71-78); 10. CS Tomis 2p (69-78); 11. Bacău 1p (75-90); 12. HCM Buzău 1p (74-103); 13. Deva 0p (84-96); 14. Rapid 0p (73-120).