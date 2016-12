CS Tomis pleacă la turneul de la Rm. Vîlcea

După ce în această săptămînă s-au antrenat în Sala Sporturilor din Constanţa, dotată în această vară şi cu o instalaţie nouă de aer condiţionat, formaţia feminină de handbal CS Tomis va participa la sfîrşitul acestei săptămîni la un nou turneu de verificare. Elevele lui Goran Kurtes vor pleca în această dimineaţă la Rm. Vîlcea, acolo unde, sîmbătă şi duminică, vor întîlni campioana României, Oltchim, campioana Serbiei, Vrnjacka Banja, şi pe HCM Roman. „La Vîlcea vin echipe foarte bune şi vom avea ocazia să ne duelăm şi cu adversare puternice înainte de debutul campionatului, ceea ce este foarte bine. Fetele au făcut o treabă bună la Zalău, chiar dacă am pierdut trei meciuri. Nu am lăsat nicio jucătoare pe bancă, pentru că acesta a fost motivul pentru care am mers acolo. Să vedem tot lotul la lucru pentru a afla unde sîntem în acest moment şi cît mai avem de lucrat. Mai avem nevoie de o jucătoare pentru apărare, unde avem unele probleme. În schimb, sînt mulţumit de faza de atac”, a declarat antrenorul Goran Kurtes. „Sîntem pe un drum bun şi avem încredere în actualul lot. Toate posturile au satisfăcut conducerea tehnică. Vom aborda acest campionat cu mult optimism şi speranţă”, a spus şi preşedintele grupării constănţene, Gheorghe Slabu, care a anunţat că se poartă deja discuţii cu o apărătoare. „Sîntem în discuţii cu o jucătoare care face destul de bine faza de apărare şi s-ar putea ca în următoarele zile să mai facem o achiziţie. Însă, lotul fiind foarte numeros, va trebui să dăm drumul şi la două-trei jucătoare, care vor trebui să arate la alte echipe ce pot. Asta va fi în funcţie de ultimele verificări ce urmează”, a spus Slabu. Înaintea antrenamentului de aseară, fetele au participat la poza de grup, echipamentul ales pentru acest sezon fiind unul de culoare roşie. „Roşu este culoarea focului, deci fetele ard de nerăbdare să ne arate ce pot în acest campionat. Cred cu tărie că nu ne vom mai înşela în acest sezon aşa cum s-a întîmplat în sezoanele trecute şi vom realiza ceea ce ne propunem. Ne dorim locurile 1-3, dar ţinînd cont că echipa este în formare, nici locurile 3-5 nu ne-ar prinde rău. Mai rău ar fi să nu reuşim să ne calificăm în cupele europene”, a încheiat Slabu.