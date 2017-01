CS Tomis priveşte cu optimism finalul campionatului

Formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa se pregăteşte pentru ultimele patru etape din Liga Naţională, cele care îi pot aduce prezenţa în cupele europene în sezonul viitor. Liniştea şi buna dispoziţie par să se fi instalat în tabăra constănţeană după victoria de la Roman, care a alimentat speranţele handbalistelor lui Ion Crăciun şi Victor Dăbuleanu la îndeplinirea obiectivului. „A venit soarele şi pe strada noastră pentru că am suferit destul de mult. Am fost încântat de jocul fetelor la Roman atât în defensivă, cât şi în ofensivă. Se vede schimbarea de la venirea domnului Crăciun şi a domnului Muşi. Atitudinea jucătoarelor s-a schimbat, iar asta se vede şi în joc. Fetele sunt montate la fiecare meci şi cred că paşi greşiţi vor lipsi şi pe viitor”, consideră preşedintele clubului constănţean, Gheorghe Slabu. Deşi programul din acest final de campionat pare să fie unul la îndemână pentru Tomis, handbalistele constănţene sunt prudente şi anunţă că vor trata fiecare partidă ca pe una decisivă. „Nu este chiar un program uşor. Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche. Trebuie să luptăm în toate partidele pentru victorii, pentru a putea spera la un loc de cupă europeană. Speram să ne revenim pe acest final de campionat pentru că am avut încredere în noi şi în domnul profesor şi este bine că am reuşit acest lucru. Trebuie să fim atente pentru a nu face niciun pas greşit”, a declarat Andreea Tîlvîc. Sâmbătă, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor, constănţencele primesc vizita celor de la HCM Buzău, în etapa a 23-a a LN.