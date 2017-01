CS Tomis şi-a aflat adversara din Cupa Cupelor

CS Tomis Constanţa, reprezentanta României în Cupa Cupelor la handbal feminin, şi-a aflat adversara din turul 3 al Cupei Cupelor. Astfel, formaţia constănţeană va întâlni pe Madeira Andebol SAD (Portugalia), echipă care a eliminat în turul secund pe SPE Strovolos printr-o dublă victorie: 30-19 - pe teren propriu şi 33-26 - în deplasare. Meciurile sunt programate pe 13/14 noiembrie - în Portugalia, respectiv 20/21 noiembrie - în România, dar conducerea Tomisului încearcă să organizeze ambele partide la Constanţa. „Am trimis o invitaţie clubului portughez pentru a disputa ambele manşe la Constanţa, pentru că suporterii constănţeni merită să vadă meciuri în Cupa Cupelor la handbal. Este o perioadă grea, de criză, dar vom face eforturi pentru a putea organiza cele două partide. Rămâne de văzut dacă Madeira va fi de acord şi ce pretenţii vor avea ca să joace la Constanţa. Este posibil ca şi noi să acceptăm disputarea ambelor partide în Portugalia dacă vor trimite o ofertă foarte convenabilă pentru club. Cred că Tomisul ar putea elimina Madeira chiar dacă am juca ambele meciuri în Portugalia, pentru că avem o echipă mai valoroasă. Am prefera să jucăm, totuşi, la Constanţa“, a declarat preşedintele grupării constănţene, Gheorghe Slabu. Din păcate, victoria de la Reşiţa a costat scump formaţia constănţeană, Mihaela Pîrîianu accidentându-se la genunchi şi fiind indisponibilă în perioada următoare. Ea se adaugă unei liste care le mai cuprinde pe Aneta Barcan şi Alexandra Iovănescu, ambele accidentate şi care vor urma un tratament de recuperare în această perioadă. „Iovănescu a rămas la Reşiţa după meciul de campionat şi va pleca la Timişoara, la doctorul care a operat-o la genunchi, iar Barcan are şi ea nevoie de o perioadă de pauză pentru a se recupera după accidentare. În privinţa lui Pîrîianu, ea trebuie să facă o radiografie şi abia atunci vom cunoaşte exact problema cu care se confruntă. Singurul lucru bun este că s-a întrerupt campionatul pentru acţiunea lotului naţional care participă la Trofeul Carpaţi şi jucătoarele au timp pentru recuperare“, a declarat antrenorul principal Ion Crăciun.