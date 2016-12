CS Tomis speră într-o revenire

Aflată pe poziţia a noua, la patru puncte de ocupantele poziţiilor 2-5 în clasamentul Ligii Naţionale de handbal feminin, formaţia CS Tomis Constanţa speră să recupereze din handicap în următoarele etape. Deşi la sfîrşitul săptămînii vor înfrunta, sîmbătă, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, pe Universitatea Reşiţa, formaţia ce a produs surpriza în etapa trecută în faţa celor de la Oţelul Galaţi, echipa constănţeană speră să obţină cele două puncte puse în joc. „Trebuie să trecem peste eşecul de la Baia Mare, chiar dacă a fost o înfrîngere amară pentru noi. Atît am putut la momentul respectiv. Baia Mare este totuşi o echipă solidă, o echipă de cupe europene şi ne-a fost greu să rezistăm în faţa lor. Urmează un meci cu Universitatea Reşiţa, un meci foarte important, mai ales din punct de vedere al punctelor care sînt puse în joc. Sînt două puncte vitale pentru noi. Ar fi neplăcut să nu cîştigăm şi sper ca fetele să fie conştiente că un meci de handbal are 60 de minute. La Baia Mare nu am jucat decît 20 de minute. Sperăm ca în următoarele etape să se schimbe situaţia noastră din clasament”, a declarat antrenorul secund al Tomisului, Victor Dăbuleanu, care consideră că echipa ocupă un loc atît de joc în clasament şi din cauza programului greu din acest început de campionat: „Echipele care au un punctaj mare au avut şi un program mult mai uşor. Noi am avut două meciuri acasă, dintre care unul cu Oltchim Rm. Vîlcea, şi trei în deplasare, cu echipe bune. Mai sînt multe etape pînă cînd se va încheia acest campionat. Important este ca noi să reuşit să trecem peste sincopele din joc, pentru că dacă ele vor persista, mai ales cele din faza de apărare, nu vom cîştiga niciun meci”, a avertizat Dăbuleanu.