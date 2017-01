CS Tomis speră să înceapă anul cu o victorie

Rămasă în grafic după victoria de la Ploieşti, formaţia feminină de handbal CS Tomis pare tot mai aproape de a-şi îndeplini visul de a ajunge pe un loc de cupă europeană. Aflată pe poziţia a opta, cu 8 puncte, echipa antrenată de Mircea Bucă şi Dumitru Muşi poate urca şi mai sus în clasamentul Ligii Naţionale, însă doar cu condiţia să învingă duminică, de la ora 11.00, pe HCM Buzău (locul 4, 12p). Partida va avea loc în Sala Sporturilor din Constanţa, proaspăt reamenajată, dar acest lucru pare să nu fie tocmai în favoarea echipei constănţene, care, după ce a fost nevoită să se antreneze pînă acum la Medgidia, acum va trebui să se acomodeze cu noua suprafaţă de joc a sălii. În plus, buzoiencele vor veni la Constanţa decise să-şi adjudece cele două puncte pentru a-şi păstra poziţia în clasament. „Toate partidele sînt dificile, pentru că fiecare echipă are de îndeplinit un obiectiv şi toate au capacitatea la ora actuală de a face acest lucru. Aşa s-a întîmplat şi la Ploieşti, cînd gazdele s-au bătut pînă în ultima clipă la victorie. Nu trebuie să ţinem cont că adversarul este pe prima poziţia sau pe ultima, toate sînt capabile să pună probleme, iar actualul clasament este cea mai bună dovadă. Tomisul nu mai este ceea ce a fost. Avem o echipă nouă cu care trebuie să avem răbdare. Sînt convins însă că aceste fete se vor bate în continuare pentru rezultate bune”, a declarat Dumitru Muşi, directorul tehnic al Tomisului. Din păcate, echipa de pe litoral pare să nu scape de blestemul accidentărilor. Dacă Alexandra Iovănescu a revenit în teren în partida cu CSM Ploieşti, cei doi tehnicieni nu se vor mai putea baza în acest sezon pe serviciile Mihaelei Seifer. Cea mai bună marcatoare a Tomisului de pînă acum s-a accidentat grav la Ploieşti, iar în urma RMN-ului efectuat a fost diagnosticată cu ruptură de ligamente. „Seifer are o accidentare destul de gravă şi se pare că pentru ea campionatul este terminat. Este o pierdere grea pentru că este o jucătoare de caracter, dar va trebui să găsim acum alte soluţii”, a explicat Muşi. „Cu părere de rău, trebuie să spun că acesta nu este un an plin de bucurii, aşa cum ne doream. A fost un an pe care l-am păşit cu stîngul şi l-am terminat tot cu stîngul. Sper că ne-am revenit începînd de la partida cu CSM Cetate Deva şi am făcut un pas important pentru a ne atinge obiectivul. Sperăm să ducem echipa la nivelul formaţiilor din Constanţa, adică în cupele europene”, a spus Gheorghe Slabu, preşedintele CS Tomis.

Celelalte partide ale etapei: Rulmentul Braşov - Oţelul Galaţi; HCM Roman - Rapid Bucureşti; HCM Baia Mare - KZN Slatina; Dunărea Brăila - U. Jolidon Cluj; CSM Cetate Deva - CSM Ploieşti. Partida Oltchim Rm. Vîlcea - HC Zalău a fost amînată pentru 6 ianuarie.

Clasament

1. Oltchim Rm. Vîlcea 9 9 0 0 300-196 18

2. Rulmentul Braşov 9 7 1 1 319-233 15

3. Rapid CFR Bucureşti 9 6 2 1 295-294 14

4. Hidroconcas Buzău 9 6 0 3 238-252 12

5. Oţelul Galaţi 9 5 0 4 262-239 10

6. HC Zalău 9 4 1 4 223-222 9

7. Dunărea Brăila 9 4 1 4 246-250 9

8. CS TOMIS 9 4 0 5 237-255 8

9. HCM Baia Mare 9 3 1 5 233-237 7

10. HCM Roman 9 3 1 5 221-248 7

11. U. Jolidon Cluj 9 3 0 6 255-268 6

12. Cetate Deva 9 3 0 6 250-279 6

13. KZN Slatina 9 1 1 7 247-319 3

14. CSM Ploieşti 9 1 0 8 225-258 2