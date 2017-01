CS Tomis, ultimele şanse... europene

Rămasă în cursa pentru cupele europene, deşi şansele pentru a realiza acest lucru erau destul de mici după evoluţia din prima parte a campionatului, formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa pare să-şi joace ultimele şanse la îndeplinirea obiectivului chiar în etapa viitoare. A 22-a rundă a Ligii Naţionale, programată sâmbătă, le trimite pe elevele lui Ion Crăciun şi Victor Dăbuleanu în fieful unei echipe care a surprins în acest campionat, HCM Roman. Elevele lui Cornel Bădulescu par hotărâte să urce pe podium la finalul sezonului, acestea “cochetând” până acum cu poziţia a treia a clasamentului, dar totul depinde de punctele puse la bătaie la sfârşitul acestei săptămâni. „Avem un meci decisiv la Roman, dar sperăm să ne întoarcem cu o victorie de acolo. O eventuală înfrângere ne-ar scoate definitiv din cursa pentru cupele europene”, a declarat Loredana Mateescu. Victoria obţinută sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, în faţa formaţiei Cetate Deva, scor 25-19, alimentează speranţele constănţencelor la un loc de cupă europeană. „Am făcut o primă repriză slabă. Nu am fructificat toate ocaziile din atac, dar, din fericire, spre final ne-am revenit, iar ceea ce am exersat la antrenamente ne-a ieşit. Acest lucru ne dă speranţe, pentru că se vede că jucăm altceva”, a mai spus Mateescu. Totuşi, antrenorul Ion Crăciun trage un semnal de alarmă înainte de cel mai important meci al sezonului: „Am început greu meciul cu Deva. Încă nu stăpânim acţiunile pe care le facem la antrenamente, iar unele jucătoare sunt reticente. Încă nu stăm prea bine în teren. În meciul cu Deva au fost şi câteva situaţii clare, în care fetele au ratat, ceea ce îmi arată faptul că meciul nu a fost tratat cu seriozitatea cuvenită. Atât am pentru moment să le reproşez, că nu s-au concentrat foarte bine”, a spus Crăciun, care speră însă ca echipa sa să rămână neînvinsă şi după meciul cu Roman: „Avem jucătoare bune, care ar putea face un joc rapid, aşa cum s-a întâmplat în repriza a doua cu Deva. Sper să o putem recupera cât mai repede pe Druţu. S-a văzut lipsa ei din apărare şi dacă avem noroc ca şi Seifer să fie recuperată până la meciul de la Roman sperăm să facem un joc bun, pentru a mai recupera din punctele pierdute în acest campionat şi pentru a ne clasa pe un loc mai bun în acest sezon”.

OLTCHIM, CAMPIOANĂ MATEMATIC. Sezon perfect pentru Oltchim Rm. Vîlcea, care se află la un pas de finala Ligii Campionilor, iar aseară a reuşit să-şi asigure matematic un nou titlu de campioană a României, al 16-lea din istoria clubului, după ce a învins, cu 42-25 (22-14), pe U. Jolidon Cluj, într-o restanţă din etapa a 21-a a Ligii Naţionale. Pentru “galactice” a fost şi un antrenament util înaintea returului cu Gyor, din semifinalele LC, programat duminică, de la ora 17.15, la Rm. Vîlcea. Elevele lui Radu Voina au acum 12 puncte în plus faţă de ocupanta poziţiei a doua, o diferenţă ce nu mai poate fi recuperată în ultimele cinci etape din acest sezon. Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 42p; 2. U. Cluj 30p; 3. HCM Baia Mare 29p; 4. HCM Roman 28p (golaveraj: 559-470); 5. HC Zalău 28p (583-519); 6. Dunărea Brăila 25p; 7. CS TOMIS Constanţa 24p; 8. Cetate Deva 21p; 9. Oţelul Galaţi 17p; 10. U. Reşiţa 14p; 11. HCM Buzău* 11p (535-634); 12. Rapid Bucureşti 11p (555-779); 13. Rulmentul Braşov* 9p; 14. Ştiinţa Bacău 3p (* - Echipele Rulmentul Braşov şi HCM Buzău sunt penalizate cu câte 1 punct).