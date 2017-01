CS Tomis, victorie cu emoţii la Reşiţa

CS Tomis Constanţa a obţinut o nouă victorie în Liga Naţională de handbal feminin, impunându-se, ieri, cu 25-23 (10-11), însă nu fără emoţii, pe terenul ultimei clasate, Universitatea Reşiţa. Drumul lung până la Reşiţa, unele probleme medicale, dar şi subestimarea adversarului, au făcut ca echipa constănţeană să trăiască periculos cele 60 de minute. În cele din urmă, experienţa jucătoarelor Tomisului şi-a spus cuvântul, iar Pîrîianu şi compania se menţin pe poziţia secundă a clasamentului. „Am intrat mai greu în meci. Poate am şi subestimat puţin adversarul, dar este bine că am reuşit să câştigăm în cele din urmă. Fetele s-au mobilizat şi au trecut peste fiecare obstacol din timpul jocului pentru că nu au fost puţine. O echipă bună trebuie să câştige însă şi când joacă slab. Nu am putut-o folosi în acest meci pe Iovănescu, iar Barcan a jucat cu genunchiul umflat. În plus, Pîrîianu s-a accidentat la genunchi în timpul meciului şi sperăm să nu fie ceva grav“, a declarat antrenorul Ion Crăciun. Pentru Tomis au evoluat: Rusu şi Zamfir - câte 6g, Mateescu şi Tîlvîc - câte 4g, Barcan 3g, Pătru 2g, Pîrîianu, Cîrstea, Dincu, Pătuleanu, Avram, Petrescu şi Smedescu.

Rezultatele complete ale etapei: U. Reşiţa - CS Tomis 23-25, Dunărea Brăila - Rulmentul Braşov 25-23, HC Zalău - HCM Baia Mare 33-24, CSM Bucureşti - SCM Craiova 35-29, HCM Roman - HC Oţelul Galaţi 24-23, U. Jolidon Cluj - Cetate Deva 34-24. Partida HCM Buzău - Oltchim Rm. Vîlcea se dispută azi, de la ora 17.00. Clasament. 1. Oltchim 12p; 2. CS Tomis 11p (golaveraj: 203-172); 3. Jolidon Cluj 11 (215-190); 4. CSM Bucureşti 11p (216-203); 5. Brăila 9p; 6. Oţelul 8p (184-166); 7. Zalău 8p (177-171); 8. Baia Mare 6p (189-197); 9. Roman 6p (172-189); 10. Braşov 6p (177-207); 11. Deva 4p; 12. Buzău 2p (160-176); 13. SCM Craiova 2p (170-199); 14. Reşiţa 0p.