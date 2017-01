CS Tomis vrea o victorie la Roman

După ce a debutat miercuri cu două meciuri disputate în devans, etapa a 16-a a Ligii Naţionale de handbal feminin programează duminică alte patru partide. CS Tomis Constanţa se va deplasa la Roman, unde, de la ora 11.00, va da piept cu formaţia locală, HCM, într-un duel în care niciuna dintre cele două combatante nu îşi permit să piardă puncte. Dacă HCM Roman are nevoie de victorie pentru a părăsi subsolul clasamentului, CS Tomis nu îşi mai poate permite paşi greşiţi pentru a nu fi exclusă din lupta pentru cupele europene. “Încercăm să uităm de eşecul cu Oţelul Galaţi. Am analizat ce a fost bine şi ce a fost rău. Nu ştiu care este motivul, dar acasă jucăm extraordinar de stresaţi, sub presiune şi sub tensiune. Sper să ne fi revenit. Încercăm în continuare să cristalizăm formule de joc şi de echipe şi să ne clasăm cît mai bine în campionatul de handbal”, a declarat Dumitru Muşi, directorul tehnic al Tomisului. Pentru a se obişnui cu duritatea jocului practicat de handbalistele de la HCM Roman, elevele lui Mircea Bucă şi Dumitru Muşi au susţinut joi un amical în compania echipei masculine de juniori II de la CSS 1. “Pentru mine acest amical a fost unul foarte folositor. Am profitat de acest lucru şi mi-am testat posibilităţile de a prinde mingea de la colege în condiţiile cele mai grele”, a declarat pivotul Tomisului, Alexandra Iovănescu, care speră ca echipă să se mobilizeze la Roman şi să obţină un rezultat bun: „Se pare că ne motivăm foarte bine pentru meciurile din deplasare, dar nu ar trebui să pierdem nici acasă, unde avem şi susţinerea publicului”. Formaţia constănţeană pleacă spre Roman sîmbătă dimineaţa, urmînd ca seara să susţină un antrenament în Sala Sporturilor din localitate.

Celelalte partide ale etapei: Rapid Bucureşti - CSM Ploieşti; KZN Slatina - HCM Buzău; HC Zalău - U. Jolidon Cluj. Meciurile Rulmentul Braşov - Oltchim Rm. Vîlcea 41-36 şi HCM Baia Mare - HC Dunărea Brăila 19-18 s-au disputat în devans. Întîlnirea Oţelul Galaţi - CSM Cetate Deva va avea loc pe 18 februarie.

La sfîrşitul acestei săptămîni, patru echipe feminine româneşti joacă în cupele europene, după următorul program - sîmbătă, Cupa Cupelor, optimi de finală, manşa retur, ora 11.00: Oţelul Galaţi - DVSC Aquaticum (Olanda) - (în tur: 29-34); Cupa EHF, optimi de finală, manşa retur, ora 19.00: Rulmentul Braşov - Feherep Alcoa FKC (Ungaria) - (în tur: 33-33); duminică - Cupa EHF, optimi de finală, manşa retur, ora 16.00: HC Leipzig (Germania) - HCM Baia Mare (în tur: 23-27); Liga Campionilor, Grupa principală 2, ora 18.45: Oltchim Rm. Vîlcea - RK Krim Mercator Ljublijana (Slovenia).

Clasament

1. Oltchim Rm. Vîlcea 16 15 0 1 540-372 30

2. Rulmentul Braşov 16 14 1 1 606-435 29

3. Dunărea Brăila 16 9 2 5 456-420 20

4. Rapid Bucureşti 15 8 2 5 473-476 18

5. CS TOMIS 15 8 1 6 403-410 17

6. Cetate Deva 15 7 1 7 421-441 15

7. Oţelul Galaţi 15 7 0 8 421-408 14

8. HC Zalău 15 5 3 7 374-373 13

9. HCM Baia Mare 16 6 1 9 443-450 13

10. Hidroconcas Buzău 15 6 1 8 378-428 13

11. U. Jolidon Cluj 15 5 1 9 417-447 11

12. HCM Roman 15 5 1 9 364-433 11

13. CSM Ploieşti 15 3 1 11 383-429 7

14. KZN Slatina 15 1 1 13 395-557 3