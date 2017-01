CS Tomis vrea să întrerupă şirul înfrângerilor

Într-o partidă devans din etapa a 24-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, CS Tomis va întâlni, astăzi, de la ora 16.00, la Sala Sporturilor, pe HCM Buzău. Întâlnirea cu echipa buzoiană, aflată cu un picior şi jumătate în Divizia A (locul 14 cu 6p), poate aduce Tomisului primul succes după o secetă de 11 etape, perioadă în care formaţia tomitană a pierdut fără drept de apel toate meciurile. Ca şi în precedentele confruntări, antrenoarea Mihaela Pîrîianu are la dispoziţie un lot restrâns de jucătoare, mai exact 10, însă pe foaia de joc vor fi trecute cel mai probabil doar 9. „Iovănescu are o contractură musculară şi nu a putut efectua nici antrenamentul de astăzi (nr - ieri), astfel că aproape sigur nu va putea fi recuperată. Voi miza pe dorinţa fetelor de a lăsa o impresie cât mai bună suporterilor în acest final de sezon şi îmi doresc ca în acest meci fiecare jucătoare să “sufere“ pentru celelalte. Ne dorim mult victoria şi sper să întrerupem în sfârşit seria negativă. Ştim că şi Buzăul are mari probleme de lot, astfel că sperăm să ne impunem“, a declarat Mihaela Pîrîianu. Partida va fi arbitrată de un cuplul bucureşean format din Valentin Costin şi Marian Vicea. Clasament: 1. Oltchim 45p, 2. Cluj 38p, 3. CSM 34p, 4. Zalău 29p, 5. Roman 28p; 6. Galaţi 25p (golaveraj: 622-578), 7. Brăila 25p (559-583), 8. Baia Mare 25p (586-611), 9. Braşov 19p, 10. CS Tomis Constanţa 16p, 11. Deva 12p (553-626), 12. Craiova 12p (573-657), 13. Reşiţa 8p, 14. Buzău 6p.