CS Tomitanii Constanţa, campioană naţională la rugby U16

Vis împlinit pentru tinerii rugbyşti de la CS Tomitanii Constanţa, care au devenit campioni naţionali la categoria sub 16 ani. În marea finală disputată ieri, pe stadionul “Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan“, constănţenii s-au impus, cu 26-16 (21-3), în faţa celor de la CSS Bîrlad. Formaţia CS Tomitanii, antrenor Cristi Cojocaru, a înscris primul eseu al jocului după doar cinci minute, transformat de Oţelea. Bârlădenii au replicat printr-o penalitate, peste alte cinci minute, dar până la pauză tomitanii au mai culcat de două ori balonul în terenul de ţintă, scorul după primele 25 de minute fiind 21-3 în favoarea echipei constănţene. Repriza secundă a fost mult mai echilibrată, dar fără ca CSS Bîrlad să pună în pericol deznodământul final. S-a încheiat 26-16 pentru Tomitanii, clubul constănţean câştigând astfel un nou titlu naţional după cel obţinut în toamna anului trecut la categoria under 14.

„O finală plină de emoţie, prima la categoria under 16. Ne-am pregătit pentru această finală. Copiii au fost foarte emoţionaţi. Am văzut lacrimi la vestiare, înaintea meciului, iar acest lucru m-a făcut să fiu mai relaxat pe bancă şi am fost mai sigur că vom câştiga finala. Este titlul echipei, grupul contează foarte mult. Şi-a spus cuvântul într-un campionat românesc unde sunt echipe de valoare, cu potenţial. Încercăm să creştem aceşti copii în spiritul Constanţei. Vom încerca mereu să alimentăm RCJ Farul. Este ţinta cea mai înaltă. Îi mulţumesc personal lui Adrian Istrate pentru sprijinul acordat în aceşti trei ani în care a fost alături de copii şi rezultatele s-au văzut. Este important pentru noi că putem mulţumi oamenii care investesc în sportul constănţean”, a declarat la final antrenorul Cristi Cojocaru. „Este foarte îmbucurător. Am muncit mult şi de abia aşteptam să câştigăm. Sunt foarte emoţionat. Îmi doresc pe viitor să ajung la o echipă foarte bună. Sper să ajung şi la RCJ Farul, iar jucătorul preferat este Cătălin Sasu”, a precizat şi MVP-ul turneului final, constănţeanul Dragoş Burlacu. Au marcat pentru echipa constănţeană: Burlacu 2 eseuri, Lămboiu şi Lupu - câte un eseu, Oţelea 2 transformări, Mişcoci 1 transformare.

Pentru CS Tomitanii au evoluat următorii jucători: Cristian Ştefan, Marian Draguţ, Enghin Sali, Liviu Colceru, George Petiu, Elvin Isleam, Teodor Andrei, Radu Corcheş, Mădălin Mihalache, Tiberiu Oţelea, Andrei Lupu, Cătălin Mişcoci, Mihai Lămboiu, Alexandru Alexe, Dragoş Burlacu. Au mai contribuit la câştigarea titlului: Mircea Militaru, Alexandru Dumitrescu, Andrei Piciu, Alexandru Ardeleanu, Bogdan Necoară, Gabriel Părăleşte, Sebastian Iuliu, Valeriu Mechenici, Andrei Niţă, Robert Băbănău şi Adrian Dina. Fanfara de la RAJA a acompaniat formaţiile la intrarea pe teren şi a cântat apoi imnul naţional. După festivitatea de premiere, noii campioni naţionali au făcut un tur al oraşului într-o maşină supraetajată.

„Noi sperăm ca tot ceea ce facem să se concretiteze odată şi odată. Este rodul unei munci depuse de cel puţin patru ani de zile de când am venit eu ca preşedinte la Rugby Club Judeţean Farul Constanţa. Prioritatea noastră este să investim în aceste centre de copii pe care le-am creat în judeţ. Este clar că există calitate umană, potenţial al copiilor din judeţ pentru a face performanţă. Titlurile sunt momentan doar la juniori, dar asta ne-am şi propus, nu doar să jucăm finale, ci să le şi câştigăm, să formăm o mentalitate de învingător. Sperăm ca din rândul acestor generaţii de excepţie, care au fost şi anul trecut, să ne putem mândri că peste patru-cinci ani să avem în echipa mare a Farului jucători crescuţi de noi”, îşi doreşte şi Cristinel Dragomir, preşedintele Rugby Club Judeţean Farul Constanţa şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

Medaliile de bronz au revenit celor de la CSO Pantelimon, scor 46-5 în partida pentru locurile 3-4 cu Steaua Bucureşti. Meciul pentru poziţiile 5-6 a fost câştigat de CTMRTF Bucureşti, scor 22-19 cu CTTV Galaţi. Organizatorii au acordat la final şi câteva premii speciale - MVP-ul turneului final: Dragoş Burlacu (CS Tomitanii); Premiul Fair-play: Răzvan Lolea (CSO Pantelimon) şi Marius Ioana (Steaua). Festivitatea de premiere a fost oficiată de Cristinel Dragomir, preşedintele RCJ Farul şi vicepreşedintele CJC, consilierul local Daniel Georgescu, Petre Ianusevici (antrenor federal), Florian Constantin (preşedinte Asociaţiei Judeţene de Rugby). La meci au asistat, alături de mulţi foşti mari jucători ai Farului, Ritchie Dickson (fost internaţional scoţian, reprezentant IRB), Chris Thau (consultant IRB), Daniel Mitrea (director relaţii internaţionale FRR), Petre Ianusevici (antrenor federal) şi Hari Dumitraş (director regional de dezvoltare FRR).