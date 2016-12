CS Tomitanii, din nou campioană naţională la rugby U17

Pentru al doilea an consecutiv, echipa de rugby de la CS Tomitanii Constanţa a devenit campioană naţională la juniori în întrecerea sportivilor cu vârsta sub 17 ani. Ieri, în finala campionatului, disputată pe terenul “Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan”, tinerii jucători constănţeni au învins, scor 35-10 (14-3), formaţia CTMRTF Bucureşti. Ca şi în precedentele partide de la acest turneu final, constănţenii nu au avut nicio problemă în a obţine victoria, dominându-şi adversarul din primul şi până în ultimul minut. Punctele tomitanilor în partida cu CTMRTF au fost reuşite de Lămboiu - două eseuri, Enghin, Mihalache şi Paraleste - câte un eseu, Mişcoci - cinci transformări.

„Un nou titlu, un nou an încununat cu succes. Cel mai frumos cadou pentru aceşti copii. Le mulţumesc pentru eforturile deosebite pe care le fac pentru a câştiga an de an titlul. A fost mai greu, pentru că în grupe am întâlnit vicecampioana şi medaliata cu bronz şi orice pas greşit ne putea arunca în jocurile de clasament. Au fost trei finale pentru noi, copiii s-au concentrat foarte bine şi mi-au dat încredere că putem câştiga un nou titlu. Sezonul următor vom încerca să aducem din nou titlul la Constanţa, care le va rămâne în suflet pe tot parcursul vieţii. Vă pot spune că sunt zece sportivi de la Tomitanii în vederile selecţionerilor de la Under 18” a declarat antrenorul formaţiei constănţene, Cristian Cojocaru. Premierea campionilor de la CS Tomitanii a fost făcută de preşedintele Asociaţiei Judeţene de Rugby Constanţa, Daniel Georgescu.

Pentru CS Tomitanii au evoluat următorii jucători: Robert Băbănău, Marian Drăguţ, Liviu Colceru, Enghin Sali, Cristian Ştefan, George Petiu, Teodor Andrei, Radu Corcheş, Mădălin Mihalache, Tiberiu Oţelea, Andrei Lupu, Cătălin Mişcoci, Mihai Lămboiu, Adrian Paraleste şi Dragoş Burlacu. Au mai intrat: Adrian Dina, Mircea Militaru, Alexandru Ardeleanu, Bogdan Necoară, Alexandru Alexe şi Elvin Isleam.

Medaliile de bronz au revenit celor de la CSŞ Bârlad, scor 12-7, în finala mică, cu CSȘ Iaşi. Pe locul 5 s-a clasat CSO Pantelimon, 44-5 cu CNAV Bucureşti.