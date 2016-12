CS Tomitanii joacă pentru titlul de campioană

Cu trei victorii în tot atâtea partide, formaţia CS Tomitanii Constanţa a încheiat pe prima poziţie Grupa Albastră de la Turneul Final al Campionatului Naţional de rugby under 16 şi va disputa, duminică, de la ora 11.00, finala competiţiei. Vineri, pe stadionul “Cleopatra“ din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”, în disputa cu CTTV Galaţi, decisivă pentru accederea în finală, constănţenii s-au impus cu 29-3 (12-3), mult mai clar decât o arată scorul. Un meci dominat în totalitate şi doar precipitarea în “22-ul” advers a făcut ca gălăţenii să scape fără alte trei-patru încercări. Pentru echipa constănţeană au înscris Mişcoci, Ştefan, Petiu, Teodor şi Burlacu - câte 1 eseu, Mişcoci şi Ştefan - câte 1 tr. Pentru formaţia pregătită de Cristian Cojocaru au evoluat următorii jucători: Ştefan, Colceru, Sali, Niţă, Petiu, Isleam, Teodor, Corcheş, Mihalache, Oţelea, Lupu, Mişcoci, Lămboiu, Alexe, Burlacu. Au mai intrat: Băbănău, Dina, Iuliu, Draguţ, Militaru, Dumitresc, Necoară, Părăleşte.

„Cred că generaţiile care vin din urmă vor creşte şi vor face performanţă. Încercăm să aducem trofee pentru a mulţumi întreg colectivul. Noi ne-am prezentat la acest turneu cu gândul să câştigăm patru meciuri. Eram pregătiţi pentru acest lucru. Am reuşit trei victorii până acum, mai rămâne să învingem şi în finală pentru a aduce cupa şi tricourile de campioni la Constanţa. Sunt câţiva jucători notaţi de către antrenorul federal Petre Ianusevici şi acest lucru nu poate decât să mă bucure. Acest lucru îmi spune că suntem în grafic”, a declarat antrenorul principal al echipei constănţene, Cristi Cojocaru. Printre cei selecţionaţi de Ianusevici se află şi Dragoş Burlacu. „A fost greu, dar prin muncă am reuşit să ajungem aici. Mă simt foarte bine, mai ales că am reuşit şi un eseu şi mi-am ajutat echipa. Sigur câştigăm şi duminică şi ieşim campioni”, este convins fundaşul Tomitanilor.

În celelalte partide disputate vineri s-au consemnat rezultatele: CSO Pantelimon - CSM Baia Mare 71-0 (Grupa Albastră) şi CTMRTF Bucureşti - Steaua Bucureşti (Grupa Roşie) 22-24. Clasament - Grupa Albastră: 1. CS Tomitanii 15p, 2. CSO Pantelimon 10p, 3. CTTV Galaţi 5p, 4. CSM Baia Mare 0p; Grupa Roşie: 1. CSS Bîrlad 5p, 2. Steaua 5p, 3. CTMRTF 5p,. Duminică au loc ultimele partide ale turneului final - locurile 5-6: CTTV Galaţi - CTMRTF (ora 9.00); locurile 3-4: CSO Pantelimon – Steaua (ora 10.00); finala mare: CS Tomitanii Constanţa - CSS Bîrlad (ora 11.00).