CS Universitatea Craiova a răspuns acuzațiilor lui Gigi Becali

Oficialii echipei de fotbal CS Universitatea Craiova au răspuns afirmațiilor lui Gigi Becali, care i-a acuzat pe olteni că nu şi-au apărat corect şansele în meciul pierdut la limită cu FC Viitorul, de la Piteşti, scor 0-1, antrenorul Gigi Mulţescu folosind o formulă de joc în care au intrat în primul „11” mai multe rezerve şi juniori.

După ce Becali a anunţat că DNA ar trebui să intervină pentru a investiga clubul CS U. Craiova, oficialii olteni au reacţionat într-un comunicat apărut pe csuc.ro:

„Cu toate că a depăşit de mult timp limita bunului simţ, nu o să răspundem derapajelor unui om căruia, într-o societate civilizată, nu i s-ar permite să se manifeste în spaţiul public. Din păcate, acest individ a devenit „filonul de aur“ al mass-media din Romania. Nu vom răspunde nici oficialilor unei echipe, FCSB, care în anul 2003 a ocupat abuziv locul în Liga 1 al unei echipe de tradiţie, Steaua Bucureşti, încercând să îi fure stema şi istoria. Nu putem însă să ignorăm amploarea pe care au luat-o în spaţiul public discuţiile despre meciul Universitatea Craiova - Viitorul, mai exact despre politica şi strategia Universităţii Craiova în privinţa abordării sfârşitului de campionat, pregătirii meciului din Cupa României, pregătirii noului sezon şi nu în ultimul rând de formare şi promovare a jucătorilor din Academia clubului.

Înca de la reînfiinţare, Universitatea Craiova a avut ca scop formarea unei academii care să susţină principiul că unul dintre pilonii dezvoltării trebuie să fie Centrul de copii si juniori. Avem peste 300 de copii, aproape 50 cărora le asigurăm casa, masa, şcoala şi cheltuim peste 500.000 euro anual cu susţinerea activităţii la Academie. De ce am face asta dacă nu am crede în ei? Dacă nu am crede că unii dintre ei vor ajunge nu doar la echipa mare a Universităţii, ci la echipa naţională de seniori a României? Elocvent este faptul că, mult înaintea meciului cu Viitorul, Universitatea Craiova deţinea şi încă mai deţine primele două poziţii în ceea ce priveşte cei mai tineri jucători debutanţi în Liga 1, având trei jucători în top 10.

Au fost două debuturi la meciul cu Viitorul. Andrei Vlad, 18 ani, titularul postului de portar la echipa naţională U18, care la mai multe meciuri s-a aflat pe bancă în Liga 1 ca al doilea portar (inclusiv la meciul anterior cu CFR Cluj), are la activ două cantonamente cu echipa mare, se află de un an în lotul de 25, jucător despre care noi credem că are toate şansele să devină portarul echipei naţionale. Şi Alexandru Popescu, 19 ani, titularul postului de atacant de la echipa a doua a clubului, aflat pe bancă la meciul cu CFR din etapa anterioară, jucător ce se află în lotul echipei mari începând cu cantonamentul din Malta, unde a jucat mai mai multe partide, înscriind un gol cu Fortuna Dusseldorf, meci încheiat 1-1.

Observăm cu surprindere că nimeni nu s-a mai indignat la debutul lui Vlad Screciu în Liga 1, la 16 ani, 8 luni şi 19 zile, într un meci cu FCSB, fiind primul jucător născut după anul 2000 care a evoluat în principala competiţie din România. Nimeni nu s-a indignat când în meciul tur cu Viitorul a jucat şi a contribuit la golul victoriei Jovan Markovici, aflat la al doilea meci în Liga 1, jucător care a debutat în tricoul Universităţii la 15 ani şi 9 luni în Cupa României”.

Exemplele oltenilor au continuat, iar Gigi Becali a fost luat şi el la „ţintă”: „Nimeni nu s-a indignat când Radu Barzan, 17 ani, a fost debutat în semifinala de Cupa României împotriva FC Voluntari, a jucat cu o etapă înainte cu CFR Cluj, contribuind decisiv la al treilea gol. Nimeni nu s-a indignat când Andrei Ivan a debutat si a marcat în Liga 1 la 17 ani şi 7 luni, într-un meci cu FCSB, în Ghencea. Să mai spunem că Petre este la al doilea sezon în Liga 1, el jucând mai multe meciuri ca titular, inclusiv sezonul trecut.

Credeţi că vreodată Universitatea ar debuta un portar în care-şi pune mari speranţe, într-o echipă care ar risca nu numai să piardă, dar şi să primească multe goluri? Cu ce moral ar pleca acest junior? Nu, nu numai că nu am face asta, dar, exceptându-l pe Andrei Ivan, Ştiința a aliniat cea mai bună echipă în condiţiile în care Mateiu era suspendat, Băluţă accidentat, Barthe indisponibil de mai multă vreme, Popov operat, Kelic accidentat şi schimbat la pauză în meciul anterior.

De ce nu a fost Ivan titular? Simplu, avea deja 3 galbene şi la al 4-lea risca să nu joace cu FCSB. În condiţiile în care cunoaştem „apucăturile“ unui personaj de a declara înainte sau după meci că dă nu ştim câte milioane pentru un anumit jucător şi în condiţiile în care Ivan ar fi primit un cartonaş galben riscam ca „formatorii de opinie“ să declare că a luat inteţionat pentru a nu juca cu FCSB. Din păcate, strategia noastră trebuie să ţină cont si de manipulările care în ziua de azi au devenit cotidiene”, se mai arată în comunicatul clubului craiovean.

