CS Universitatea Craiova va mai disputa trei meciuri de pregătire în Malta

Formația CS Universitatea Craiova va întâlni echipa elvețiană St.Gallen, la 14 ianuarie, în stagiul de pregătire din Malta, patru zile mai târziu va juca împotriva localnicilor de la FC Hibernians, iar la 25 ianuarie va disputa ultimul meci de verificare contra austriecilor de la Wolfsberger AC.

Două titluri de campioană are St. Gallen în cei 137 de ani de istorie. Ultimul, cel din 2000, cu olteanul Jerry Gane în teren. Fostul jucător și antrenor al Universității Craiova a avut o perioadă extrem de prolifică sub culorile grupării elvețiene, cu 52 de goluri marcate în 117 apariții. FC St. Gallen ocupă locul 6 în Superliga din Elveția, informează site-ul oficial al clubului Universitatea Craiova. 11 campionate, zece Cupe și trei SuperCupe ale Maltei are FC Hibernians în palmares. În actuala stagiune se află pe locul 2 în clasament, la un punct distanță de liderul Balzan. Formația malteză se bazează pe un nucleu de șase jucători brazilieni: Renan, Jackson Lima, Rodolfo Soares, Marcelo Dias, Jorginho și Edison Tarabai. Wolfsberger AC a încheiat prima parte a Bundesligii austriece pe locul al șaptelea. Universitatea Craiova a întâlnit și în cantonamentul de iarnă de anul trecut, din Antalya, formația austriacă. Atunci WAC s-a impus cu scorul de 2-1.

În prima partidă test a iernii, Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1, cu Fortuna Dusseldorf.