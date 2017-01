CS Volei 2004 Tomis a început campania de achiziţii

Cu mai bine de trei luni pînă la debutul Diviziei A1 la volei feminin, formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa a început campanie de achiziţii. După ce a terminat sezonul trecut departe de pretenţiile anunţate de oficialii clubului, gruparea constănţeană se pregăteşte de o remaniere a lotului. Oprit la cîrma formaţiei pentru încă un sezon, antrenorul sîrb Aleksandar Boskovic are planuri mari pentru următorul sezon. Reconstrucţia echipei a început, pînă acum fiind transferate trei voleibaliste. “În viitorul sezon Constanţa va avea mai multe jucătoare noi. Vom încerca să construim o echipă puternică, mai ales că am primit liber de la conducere să pot aduce unele jucătoare pe care mi le doresc. În primul rînd, am convins-o pe Tammy Mahon să semneze pentru încă un sezon, iar printre noutăţi se numără Maja Simanic, a doua ridicătoare a naţionalei Serbiei, universalul american Sherisa Livingston şi centrul Georgeta Ciobanu, de la Unic Piatra Neamţ. De asemenea, sîntem în negocieri avansate cu o tînără jucătoare din Serbia, dar şi cu un libero din România. Vom vedea ce se va întîmpla în perioada următoare pentru că lista de achiziţii este lungă”, a dezvăluit Boskovic. Odată cu venirea noilor jucătoare, clubul urmează să se despartă de unele voleibaliste. Astfel, vor părăsi formaţia constănţeană ridicătoarea Larissa Cundy şi centrul Shelley Chalmers, sîrboaicele Miljana Djordjevic şi Bojana Marjanovic, dar şi româncele Elena Prisecaru şi Ionelia Poştaru. “Cele mai multe dintre jucătoarele românce vor rămîne la echipă. Am renunţat la serviciile celorlalte două canadience, iar în proporţie de 90% Miliana Djordjevic şi Bojana Marjanovic nu vor mai evolua la echipă, dar cu ultima urmează să mai avem unele discuţii. Vom continua cu Melania Alexe şi Adriana Bobi, în timp ce Monica Tiba va reveni în cea de-a doua parte a sezonului”, a mai declarat tehnicianul echipei constănţene, care se gîndeşte să formeze şi o echipă de junioare, unde să poată fi crescute jucătoare, care ar putea evolua în viitor la echipa mare. “O avem pe Elena Voinea, care este o voleibalistă talentată. Vom încerca să facem o echipă de junioare pentru a veni ceva din urmă. În plus, vom avea şi o echipă de rezervă cu care putem efectua mai multe meciuri de pregătire”, a spus Boskovic. Obiectivul pentru sezonul viitor a rămas clasarea între primele patru echipe din ţară. Reunirea lotului va avea loc la începutul lunii august, însă voleibalistele din străinătate vor ajunge la Constanţa abia la sfîrşitul lunii, majoritatea dintre ele fiind angrenate în acţiuni ale echipelor naţionale.