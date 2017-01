CS Volei 2004 Tomis a revenit la Constanţa

După ce în urmă cu o săptămînă s-a reunit la Predeal, vicecampioana României, CS Volei 2004 Tomis a ajuns, ieri, la Constanţa. Primul antrenament de acasă din acest intersezon a avut loc în Sala „Tomis”, unde sub comanda lui Aleksander Boskovic s-au aflat zece voleibaliste. Alături de Claudia Gavrilescu, Ioana Pristavu, Maja Simanic, Adriana Vîlcu şi Adriana Bobi, la pregătire au fost prezente şi cinci dintre noile achiziţii: Mira Topic (Croaţia), Marina Vujovic (Serbia), Elena Voinea, Monica Grigoraş şi Cristina Cazacu. „Echipa nu este încă în formulă completă. Am fost o săptămînă la Predeal şi am revenit aici pentru a continua pregătirea. Unele jucătoare au obligaţii la echipele naţionale şi nu au putut ajunge la reunirea echipei. Am făcut multe schimbări, dar pentru moment nu ne rămîne decît să ne pregătim în actuala formulă”, a explicat Aleksandar Boskovic. Cu un obiectiv îndrăzneţ atît pe plan intern, cît şi în cupele europene, acolo unde Tomis va participa pentru prima oară de la promovarea pe prima scenă voleibalistică, dar şi cu una dintre cele mai ample campanii de achiziţii, formaţia constănţeană priveşte cu optimism noul sezon. „Au venit jucătoare de echipă naţională, iar multe dintre ele au experienţă în cupele europene. Alături de ele la echipă au ajuns şi jucătoare mai tinere pe care ne-am propus să le creştem pentru a asigura viitorul acestei echipe. Ne dorim să ne menţinem acolo sus, dar ţintim un rezultat şi mai bun. Cred că este normal să ne gîndim aşa, după tot ce am realizat anul trecut” a spus, încrezător, Boskovic, care va fi ajutat în acest sezon şi de un preparator fizic venit din Serbia, Daniel Misic. Celelalte trei jucătoare straniere, Katarina Barun (Croaţia), Martina Konecna (Slovacia) şi Ivana Plchotova (Cehia), care au semnat cu CS Volei 2004 Tomis Constanţa, vor ajunge la echipă după Campionatul European, care va debuta pe 25 septembrie în Polonia.