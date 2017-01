CS Volei 2004 Tomis Constanţa se pregăteşte pentru duelul cu Tg. Mureş

Doar două zile au mai rămas pînă la ultima partidă din acest an pentru formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa. Sîmbătă, de la ora 18.00, la Tg. Mureş, Tomisul va avea parte de o întîlnire extrem de importantă înainte de plecarea în vacanţa de iarnă. Formaţia constănţeană va da piept cu principala sa contracandidată la poziţia a doua în clasamentul Diviziei A1, CSU Tg. Mureş. Duelul se anunţă unul dificil în ciuda faptului că mureşencele nu au reuşit să se califice în optimile de finală ale GM Capital Challenge Cup, deşi au cîştigat în retur cu 3-2 în faţa celor de la Rocheville Le Cannet. Singura condiţie pentru ca elevele lui Valeijan Luka să ajungă în cel de-al treilea tur al competiţiei era să învingă în partida de pe teren propiu cu 3-0 sau 3-1 pe Rocheville Le Cannet şi să cîştige apoi “setul de aur”. Din păcate, partida nu a putut fi urmărită de voleibalistele constănţene, care ar fi dorit să îşi studieze adversarele înainte de confruntarea din cadrul etapei a 13-a. “Nu am putut urmării această partidă, deşi ne programaserăm acest lucru. Din cîte am înţeles a fost o partidă echilibrată. Păcat că Tg. Mureş nu a reuşit să se califice pentru că au demonstrat în aceste partide că alcătuiesc o echipă puternică. Ne vom pregăti foarte bine pentru întîlnirea cu ele pentru că vrem să plecăm în vacanţă cu moralul ridicat”, a declarat Aleksandar Boskovic. Voleibalistele constănţene vor pleca vineri dimineaţă spre Tg. Mureş, pînă atunci urmînd să se antreneze în Sala Tomis. De altfel, ultima rundă a Diviziei A1 la volei feminin din acest an va debuta astăzi, cînd CSU Metal Galaţi va disputa pe teren propiu întîlnirea cu SCM U Craiova. Elevele lui Zoran Terzici vin după o înfrîngere cu 3-0 în Cupa Campionilor, suferită în faţa celor de la Volley Bergamo.