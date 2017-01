CS Volei 2004 Tomis, examen important în Cupa României

Ajunsă în sezonul trecut pentru prima oară în Final Four-ul Cupei României la volei feminin, formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa speră ca în acest sezon să reuşească o nouă premieră. Elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe şi-au propus un parcurs mult mai lung în cea de-a doua competiţie naţională şi chiar să-i sufle trofeul celei care îl deţine de doi ani, CSU Metal Galaţi. Numai că, după ce a trecut la pas, în primul tur, de Dacia Mioveni, voleibalistele constănţene trebuie să înfrunte în faza sferturilor un adversar, Penicilina Iaşi, care a pus numeroase probleme Tomisului. Astăzi, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor, va avea loc manşa tur a sferturilor dintre cele două echipe, partida urmînd a deschide “tripla” care se va consuma în decurs de o săptămînă. Deşi echipa de la ţărmul mării vine după o deplasare lungă, la Craiova şi Sibiu, oboseala pare să fi fost repede alungată. „Am avut un meci greu la Sibiu, dar acum trebuie să susţinem trei partide importante cu Iaşi. Penicilina are o echipă ce joacă de mult timp împreună şi chiar dacă nu şi-au propus să cîştige campionatul, întotdeauna ieşencele au pus numeroase probleme adversarelor de top. Sper ca de această dată să nu-i mai reuşească acest lucru”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Aleksandar Boskovic, care a explicat şi ce s-a întîmplat la Sibiu, acolo unde formaţia constănţeană s-a impus abia după disputarea setului decisiv: „Sibiul joacă bine cu echipele din vîrful clasamentului, dar pierde cu Rapid, Lugoj, Craiova sau Dacia Mioveni. Au făcut şi cîteva schimbări în lot şi se pare ca acest lucru a adus şi un plus de prospeţime. Este bine că am reuşit să întoarcem meciul de la scorul de 2-0 şi am obţinut victoria în cele din urmă”. De altfel, Penicilina Iaşi a sosit de ieri la Constanţa, unde va rămîne pînă sîmbătă, cînd, de la ora 14.00, tot în Sala Sporturilor, este programată întîlnirea din campionat, din etapa a 16-a a Diviziei A1. Partida retur din sferturi va avea loc pe 4 februarie, la Iaşi.

Celelalte meciuri din sferturi: Ştiinţa Bacău - Dinamo Bucureşti, CSU Metal Galaţi - SCM U. Craiova (returul fiind programat joi, tot la Galaţi) şi CSU Tg. Mureş - Unic Piatra Neamţ.