CS Volei 2004 Tomis întâlneşte Tauron Dabrowa Gornicza

Prima formaţie constănţeană care va intra în competiţie în noul an este CS Volei 2004 Tomis, care va susţine joi, în Sala Sporturilor, de la ora 20.15, meciul tur cu formaţia poloneză Tauron MKS Dabrowa Gornicza, din optimile de finală ale Cupei CEV la volei feminin. Intrate prematur în vacanţă, după returul cu Famagusta din 16-imi, pentru că au stat în ultima etapă din turul Diviziei A1, voleibalistele de pe Litoral au primit liber pentru a petrece Crăciunul alături de familii. Reunirea a avut loc pe 27 decembrie, când echipa constănţeană a plecat pentru un stagiu de pregătire în Italia, timp de o săptămână. La Conegliano, vicecampioana României a jucat şi trei meciuri de verificare, două cu Spes Conegliano (prima ligă), scoruri 1:3 şi 3:1, şi unul cu Domovip Porcia (liga a treia), scor 3:1. „A fost o perioadă bună de pregătire, mai ales că am avut o întrerupere destul de lungă după ultimul meci oficial al sezonului, de op-nouă zile. S-a simţit acest lucru, pentru că fetele au pierdut o parte din forma sportivă. Avem la dispoziţie un timp destul de scurt pentru a pregăti meciul cu formaţia poloneză. De aceea am vrut să jucăm aceste partide amicale în Italia. În primul meci cu Conegliano, când adversarele au folosit formaţia de bază, am avut momente de joc foarte bun. Am câştigat primul set, dar apoi echipa gazdă şi-a arătat valoarea şi experienţa. Meciul al doilea l-am câştigat noi, dar adversarele au menajat câteva titulare, între care Ţurlea şi Dirickx. Mă bucur că am putut vedea în aceste partide ce probleme mai avem de pus la punct”, a declarat Darko Zakoc, antrenorul principal al formaţiei constănţene. „A fost o săptămână foarte bună pentru noi, în care ne-am antrenat bine şi ne-am putut concentra asupra importantului meci de joi”, a spus Claudia Gavrilescu, căpitanul CSV Tomis.

REVELION DEPARTE DE FAMILII ŞI PRIETENI. Fetele de la CSV 2004 Tomis au petrecut Revelionul la Conegliano, primind liber după antrenamentul programat în dimineaţa zilei de 31 decembrie şi până pe 2 ianuarie. Pe 1 ianuarie, jucătoarele constănţene au efectuat o vizită la Veneţia, oraş situat la circa 60 km. „Suntem jucătoare profesioniste şi am luat acest fapt ca atare. A fost un Revelion petrecut alături de prieteni, chiar dacă nu am avut familiile lângă noi. A fost frumos, la fel ca la orice început de an”, a declarat Gavrilescu. „A fost prima oară când am făcut Revelionul alături de echipă şi nu alături de familie! Am avut liber o zi şi jumătate şi am sărbătorit acolo, la hotel. Asta e. Am avut nouă zile de vacanţă înainte de Crăciun şi am stat atunci împreună cu familiile. A fost bine pentru pregătirea noastră, pentru că avem de jucat foarte repede meciul din Cupa CEV”, a spus şi Jasna Majstorovic.