CS Volei 2004 Tomis şi-a reluat pregătirile

După două săptămîni de vacanţă, echipa feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa şi-a reluat, luni seară, antrenamentele, în vederea pregătirii următoarelor meciuri din returul Diviziei A1. Reunirea lotului a avut loc în Sala Sporturilor, unde fetele au avut ocazia să facă cunoştinţă şi cu noua suprafaţă de joc. „Sper să ne acomodăm cît mai repede cu ea şi sper să fie mai utilă decît cea anterioară”, s-a arătat, rezervat, antrenorul principal Aleksandar Boskovic. Antrenorul echipei constănţene a împărtăşit şi cîteva dintre dorinţele sale pentru 2009, printre cele mai importante numărîndu-se îndeplinirea obiectivului. “Aştept ca fetele să muncească la fel de mult în continuare şi să ne terminăm cu bine misiunea pe care o avem în acest sezon. Sper ca fetele să aibă suficient timp pentru a reveni la forma iniţială şi cred că este suficient timp să pregătim întîlnirea cu Bacău”, a spus Boskovic. Atmosfera a fost una destinsă, însă printre amintirile vacanţei, care tocmai s-a încheiat, şi-a făcut repede loc şi pregătirea pentru seria de partide dificile ce urmează. „Au fost două săptămîni de vacanţă binevenite. Am fost alături de familie şi am profitat de acest timp pentru a mă relaxa. Îmi doresc ca în acest an să nu mai fac greşeli şi să fiu o jucătoare cît mai constantă, fără acele oscilaţii de la meciurile anterioare, cînd făceam o partidă bună şi alta mai puţin bună”, a declarat Sherissa Livingston, care şi-a petrecut vacanţa acasă, în SUA. Doar două săptămîni vor avea la dispoziţie voleibalistele constănţene pentru a pregăti reluarea Diviziei A1 la volei feminin. Primul joc din 2009 este programat pe 17 ianuarie, cînd Tomisul va da piept, în Sala Sporturilor, cu Ştiinţa Bacău. „A fost o vacanţă foartă reuşită. Am fost în Austria, unde mi-am încărcat bateriile la schi. De fapt, mai mult m-am uitat, dar m-am relaxat (n.r - rîde). Îmi doresc ca acest an să aducă rezultate şi mai bune echipei. Cu siguranţă vom fi pregătite să dăm piept cu Ştiinţa Băcău. Este un meci important pentru noi. Dacă îl vom cîştiga cu greu ne va mai putea lua cineva locul al doilea din clasament. Aşa că sper ca noul an să ne aducă numai victorii şi rezultate cît mai categorice”, a spus Radostina Chiţigoi.