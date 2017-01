CS Volei 2004 Tomis, un nou succes în faţa bulgăroaicelor

Ieri, formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa a susţinut în sala Complexului Sportiv “Tomis” (Flămînda) cel de-al doilea meci de verificare în compania echipei bulgare Spartak Varna. Elevele lui Aleksandar Boskovic s-au impus mult mai categoric decît în prima întîlnire din Sala Sporturilor (scor 3-1), cîştigînd partida cu 3-0 (25-21, 25-19, 25-19). Cum de această dată timpul avut la dispoziţie a fost suficient, cele două formaţii au căzut de acord să mai dispute încă un set, care a fost adjudecat tot de constănţence, cu 25-12. “Aveam nevoie de aceste meciuri de verificare pentru că săptămîna viitoare (n. r. - joi, cu CSU Metal Galaţi) ne aşteaptă o partidă foarte grea. Chiar dacă am pierdut miercuri un set este foarte bine pentru moralul nostru că am reuşit să cîştigăm aceste întîlniri”, a spus Bojana Marjanovic, care ieri a revenit în postul de centru după o pauză de aproape două luni, timp în care a jucat libero. “Mă simt mult mai bine cu umărul. Mi-a creat probleme timp de aproape două luni, însă faptul că nu am mai forţat m-a ajutat. Cu siguranţă voi reveni pe postul meu”, a explicat Marjanovic. Pentru CS Volei 2004 Tomis au evoluat: Cundy - Necula, Alexe, Marjanovic, Djordjevic, Mahon şi libero: Voinea. Au mai jucat: Bobi, Prisecaru şi Chalmers.

Aseară s-a disputat şi ultima restanţă din sezonul regulat, meci din etapa a 13-a: Ştiinţa Bacău - Dinamo Bucureşti 0-3.