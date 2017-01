CS Volei 2004 Tomis vrea campionatul şi Cupa României!

Entuziasmaţi de seria rezultatelor bune înregistrate în ultima perioadă, dar mai ales de victoria cu 3-0 din partida cu Ştiinţa Bacău, oficialii formaţiei CS Volei 2004 Tomis Constanţa au anunţat că a fost schimbat obiectivul. Poziţia a doua din campionat, unde Tomisul se află la doar două puncte de liderul clasamentului Diviziei A1, CSU Metal Galaţi, a dat aripi echipei antrenate de Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe. Tomisul şi-a propus ca de acum înainte să lupte pentru cîştigarea campionatul. „Bacăul este o forţă în voleiul românesc, dar noi am reuşit să ne păstrăm în obiectiv. Nu a fost o victorie uşoară şi sper să nu ne mai împiedicăm pînă la sfîrşitul returului. Avem un meci greu la Dinamo şi aşteptăm aici campioana României, Metal Galaţi, cu care sper să facem un joc foarte frumos. Cred că accederea în cupele europene, ceea ce ne-am propus la începutul sezonului, este un obiectiv îndeplinit. După cum ştiţi, nu mai vrem locul al doilea, vrem primul loc şi atunci sîntem obligaţi să jucăm altfel”, a declarat preşedintele clubului, Cristian Zgabercea. Nici în cea de-a doua competiţie internă, Cupa României, nu a fost păstrat obiectivul de la începutul sezonului, în loc de accederea în ultimul act al competiţiei, echipa propunîndu-şi acum cîştigarea trofeului. „Nu mai vrem doar finala în Cupa României, vrem să o şi cîştigăm”, a anunţat oficialul clubului, care crede că întîlnirea cu Penicilina va avea un alt context faţă de cel din tur, cînd Tomisul a pierdut, cu 2-3, la Iaşi. „Pentru noi Penicilina a fost întotdeauna un adversar greu. Dacă ţineţi minte acum doi ani am condus cu 2-0 şi am luat bătaie, aici, în sală, cu 3-2. În tur ne-am împiedicat la Iaşi, un meci pe care nu trebuia să-l pierdem. Dar valoarea echipei şi felul în care s-au pregătit de la acele cîteva greşeli de la începutul campionatului şi pînă acum îmi dau încrederea că va fi o dublă grea, dar vom avea 90% şanse să trecem mai departe. În clipa asta, obiectivele noastre sînt cupa şi campionatul”, s-a arătat încrezător Zgabercea.