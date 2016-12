Cseke şi-a anunţat demisia încă de luni

Ministrul demisionar al Sănătăţii, Attila Cseke, l-a informat pe premierul Emil Boc şi conducerea UDMR încă de luni despre dorinţa de a demisiona. El a înţeles că nu are şanse să primească bani la rectificarea bugetară. „Am anunţat încă de luni că demisionez. Premierul mi-a spus să mă mai gândesc. La fel şi conducerea UDMR. Dar, după discuţiile de miercuri, am înţeles că nu mai am de ce să mai rămân, pentru că în pofida reformei începute nu voi primi niciun ban”, a declarat, vineri, Cseke. El a spus că a primit toate asigurările că la rectificarea bugetară din toamnă va primi şi Ministerul Sănătăţii bani. „Din păcate, era prea târziu pentru mine, aşa că joi i-am spus premierului din nou că demisionez. Am respectat toată procedura legală. La ora 14.00 lăsam demisia la Cabinetul primului ministru, iar la ora 15.00 anunţam public gestul meu. Acum rămân cât va fi nevoie, adică maximum 15 zile, timp în care muncesc, adică perfectez documentele începute”, a adăugat Cseke. El a spus că nu şi-a dorit niciodată să fie ministru al Sănătăţii, dar a fost propus de UDMR. „Nu mi-am dorit această funcţie. A fost o provocare pentru mine, îmi plac provocările. Totuşi Ministerul Sănătăţii este un minister foarte greu, pentru că mentalitatea multora este aceea că Sănătatea nu produce, doar consumă. Şi atunci trebuie mai întâi să te lupţi cu mentalităţi, cu atitudini. Eu nu am nimic cu nicio persoană, ci doar cu atitudinile. Nu cred că aş mai accepta acum o funcţie de ministru, oricare ar fi ministerul”, a conchis Cseke Attila.