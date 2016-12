Csepreghi, şanse minime de a participa la CM

Unul dintre jucătorii de bază ai primei reprezentative de handbal masculin a României, Alexandru Csepreghi, are şanse minime de a participa la turneul final al Campionatului Mondial din Suedia. “Tunarul“ echipei HCM Constanţa şi al echipei naţionale a suferit o disjuncţie a claviculei în partida cu Slovenia, de la turneul amical Yellow Cup, desfăşurat la finele săptămânii trecute în Elveţia, iar primul verdict al medicilor face imposibilă participarea lui Csepreghi la turneul final. „Îmi doresc foarte mult ca în urma controlului amănunţit şi al RMN-ului pe care îl va efectua în această seară (n.r - luni seară), medicii să ne ofere un verdict mai favorabil şi cine ştie, poate Alex să poată merge în Suedia. Cred însă că şansele sunt foarte mici în acest sens pentru că are dureri mari în acea zonă. Dacă în urma controlului se va spune că este vorba de disjuncţie, aceasta necesită un repaus de două săptămâni, ceea ce ar face imposibilă participarea în Suedia. Nu m-am gândit încă pe cine să chem în locul său. Alin Şania a plecat deja în Germania, la echipa de club, însă mă voi decide la cine voi apela doar după ce voi avea un răspuns clar şi definitiv în privinţa lui Csepreghi. Ar fi o pierdere uriaşă pentru noi“, a declarat selecţionerul Vasile Stîngă. „Mă doare, dar sper până în ultima clipă ca în urma controlului să mi se spună că nu am pierdut orice şansă de a merge în Suedia“, a afirmat Csepreghi chiar înainte de a intra în cabinetul doctorului.