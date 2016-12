CSKA Moscova, singura echipă neînvinsă în sezonul regulat

Prima fază (sezonul regulat) a celei de-a 15-a ediții a Euroligii de baschet masculin a luat sfârșit, o singură echipă reușind să termine neînvinsă această fază - CSKA Moscova. O obișnuită a Final Four, echipa rusă încearcă an de an să obțină trofeul pe care l-a câștigat ultima oară în 2008, CSKA având șase trofee în palmares. În acest sezon, CSKA a fost în grupă cu campioana en titre - Maccabi Tel Aviv, învingând-o net în ambele dispute: 99-80 și 84-61!!! Dar mai important pentru echipa rusă va fi... să fie în aceeași formă de excepție și în mai 2015, la Final Four! Primele patru clasate din fiecare grupă din sezonul regulat s-au calificat în cele două grupe semifinale (TOP16), în care se va pleca de la zero, urmând să se joace fiecare cu fiecare, tur-retur. La finalul TOP 16, primele patru clasate din fiecare grupă se vor califica în sferturile de finală, ultima fază înainte de Final Four-ul programat la Madrid, în luna mai 2015.

Iată clasamentele finale din sezonul regulat - GRUPA A: 1. Real Madrid 8 victorii - 2 înfrângeri; 2. Anadolu Efes Istanbul 6-4; 3. Zalgiris Kaunas 5-5; 4. Nizhny Novgorod 5-5; 5. UNICS Kazan 5-5 (a pierdut calificarea la rezultate directe); 6. Dinamo Sassari 1-9.

GRUPA B: 1. CSKA Moscova 10-0; 2. Maccabi Tel Aviv 7-3; 3. Unicaja Malaga 4-6; 4. ALBA Berlin 4-5; 5. Cedevita Zagreb 3-7; 6. Limoges CSP 2-8.

GRUPA C: 1. FC Barcelona 9-1; 2. Fenerbahce Ulker Istanbul 8-2; 3. Panathinaikos Atena 5-5; 4. EA7 Emporio Armani Milan 5-5; 5. FC Bayern Munchen 2-8; 6. PGE Turow 1-9.

GRUPA D: 1. Olympiacos Pireu 8-2; 2. Steaua Roșie Belgrad 6-4; 3. Laboral Kutxa 5-5; 4. Galatasaray Istanbul 4-6; 5. Neptunas Klaipeda 4-6 (a pierdut calificarea la rezultate directe); 6. Valencia Basket 3-7.

Iată și componența celor două grupe din TOP 16, primele partide urmând să se joace săptămâna viitoare - GRUPA E: Real Madrid, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos Atena, Galatasaray Istanbul, FC Barcelona, Steaua Roșie Belgrad, Zalgiris Kaunas, ALBA Berlin; GRUPA F: CSKA Moscova, Fenerbahce Istanbul, Laboral Kutxa, Nizhny Novgorod, Olympiacos Pireu, Anadolu Efes, Unicaja Malaga, EA7 Milan.