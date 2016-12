CSM a amânat pentru anul viitor numirea noului director al Institutului Naţional al Magistraturii

Procedura de numire a noului director al Institutului Naţional al Magistraturii (INM) a fost amânată pentru anul viitor, decizia fiind luată marţi, prin vot, de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), după o propunerea a două asociaţii din domeniul justiţiei.

La ședința de Plen de marți după-amiază, membri CSM au supus la vot propunerea de amânare a numirii noului director al INM, rezultatul fiind de nouă voturi pentru și o abținere.

"Spre regretul dumneavoastră nu putem să facem astăzi procedura de numire în funcție pentru că, la punctul premergător luării în discuție a candidaturilor și a proiectelor dumneavoastră, am luat în discuție solicitarea UNJR și AMR de a amânare până în ianuarie 2017. Cu majoritate de voturi se va amâna discutarea procedurii de numire a dumneavoastră în funcție de director INM. Îmi pare rău.Vă urez succes”, le-a declarat președintele CSM, Mircea Aron, candidaților pentru funcția de director al INM.

Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Iulia-Cristina Tarcea, a susținut că amânarea este una oportună și de "bun simț".

Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) și Asociația Judecătorilor din România (AMR) au solicitat amânarea luării unei decizii în cazul INM după ce judecătorul Horațius Dumbravă, fost membru al actualului Plen, și-a înaintat candidatura.

"Am cerut această amânare în momentul în care am aflat că domnul judecător Horațius Dumbravă și-a depus candidatura. Am făcut acest lucru din mai multe considerente. În primul rând, pentru a evita un posibil conflict de interese. Domnul Dumbravă ar fi supus evaluării foștilor săi colegi. Am apreciat ca fiind oportun ca noul CSM să fie cel ce numește", a explicat Dana Gârbovan, reprezentant UNJR, pentru agenția MEDIAFAX.

Lista candidaților pentru funcția de director al INM nu este una publică. Judecătorul Horațius Dumbravă a declarat, la sfârșitul lunii octombrie, după ce și-a înaintat demisia din CSM, că și-a depus dosarul de candidat pentru șefia Institutului.

Noii membri ai CSM își încep activitatea pe data de 7 ianuarie 2017.