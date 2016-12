CSM are un nou şef

HUIDUIELI ŞI INTRIGI Nu de puţine ori l-am auzit pe preşedintele Traian Băsescu susţinând sus şi tare că justiţia trebuie să rămână independentă. Însă, din câte se pare, în viziunea şefului statului, justiţia trebuie să fie independentă faţă de oamenii politici, în general, mai puţin faţă de el. Şi, pentru a se asigura că lucrurile nu scapă de sub control, Băsescu s-a prezentat, ieri, la şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde a fost ales noul for de conducere. Însă, la intrarea în sediul CSM, Băsescu a avut parte de o surpriză neplăcută. El a fost huiduit de un grup de persoane, care au scandat mesaje contra preşedintelui şi au afişat cartoane pe care au scris „Băsescu şi CSM, aceeaşi mizerie”. Odată începută şedinţa CSM, Băsescu nu a scăpat prilejul de a face jocurile, spunând că este o lacună a legii faptul că în fiecare an trebuie făcute alegeri pentru şefia Consiliului. Traducând această afirmaţie, de fapt pe Băsescu îl deranjează faptul că, la anul, el nu mai poate participa la alegerile CSM, pentru că nu va mai fi preşedinte, şi, drept urmare, alegerea viitorului preşedinte al CSM nu va mai purta stigmatul său.

ALEGERI În altă ordine de idei, în urma şedinţei de ieri a CSM, judecătorul Adrian Bordea a fost ales, cu majoritate de voturi, în funcţia de preşedinte al Consiliului, el fiind şi singurul candidat pentru această funcţie. Bordea, care a ocupat funcţia de vicepreşedinte al CSM în 2013, o înlocuieşte astfel pe Oana Schmidt Hăineală, care a fost aleasă la conducerea instituţiei în şedinţa din 4 ianuarie 2013. Interesant este că Adrian Bordea este fiul fostului general maior de Securitate Aron Bordea, fost şef al Direcţiei I - Politic a DSS (cea mai cruntă direcţie a Securităţii, care se ocupa de masacrarea fizică şi psihică a opozanţilor regimului comunist) în perioada 1980-1986 şi fost şef al Direcţiei Paşapoarte în perioada 1986-1989. Tot în şedinţa de ieri a fost ales şi noul vicepreşedinte al CSM, acesta fiind procurorul Gheorghe Muscalu, care a obţinut zece voturi „pentru“ în defavoarea contracandidatului Bogdan Gabor. Şedinţa a fost plină de înţepături lansate între un Băsescu extrem de supărat şi membrii CSM.