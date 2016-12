CSM Bucureşti “Gagix” şi CSS CFR 1 Bucureşti, campioane naţionale la volei pe plajă junioare şi juniori

Punct final în Campionatul Naţional de volei pe plajă pentru junioare şi juniori, competiţie care, după patru zile de întreceri, şi-a desemnat sîmbătă, cîştigătorii ediţiei 2009. Ultimele partide găzduite de arena de volei pe plajă a Club Volei Municipal Tomis Constanţa, special amenajată în Mamaia, pe plaja de lîngă Cazino, s-au dovedit extrem de spectaculoase. Serviciile în forţă, recuperările la sacrificiu şi punctele frumos construite au fost principalele ingrediente ale celor patru finale.

În turneul junioarelor, finala mică a fost cea mai disputată, duelul dintre campioanele naţionale de la cadete, Nicoleta Oprişan şi Marina Cojocaru (CSS 1 Constanţa “Team 92”) şi CSS Lugoj (Denisa Puiky / Eveline Brebeanu) necesitînd setul decisiv pentru desemnarea echipei cîştigătoare. În cele din urmă, constănţenecele au obţinut medaliile de bronz, după ce s-au impus cu 2-1 (21-11, 18-21, 15-8). Titlul naţional al junioarelor şi l-au disputat CSM Bucureşti “Gagix” (Diana Bercea / Lavinia Tătăran) şi CSS 6 LPS Satu Mare (Angelica Podina / Bianca Rascovanu), acesta revenind bucureştencelor care au cîştigat fără probleme, în număr minim de seturi, scor 2-0 (21-12, 21-12). „Ne aşteptam la un meci mai strîns, dar, din fericire, pentru noi s-a terminat repede şi cu un rezultat foarte bun pentru noi. Din păcate, nu putem participa la Campionatul Naţional pentru că marţi vom pleca în Grecia, la Campionatul European U 20”, a spus Lavinia Tătăran.

În turneul juniorilor, campionii de anul trecut şi campionii balcanici la Under 20 în acest an nu au avut rivali, Marian Bala şi Bogdan Mehedinţeanu (CSS CFR 1 Bucureşti) depăşind în ultimul act pe CSS 1 Constanţa / CSS Oţelu Roşu “Bourbon” (Vlad Stănoiu / Dragoş Unguraş), cu 2-0 (21-14, 21-17). „După un an încărcat de competiţii, pentru noi a fost uşor să venim aici şi să concurăm. Antrenamentele şi pregătirile şi-au spus cuvîntul. Peste trei zile plecăm la Campionatul European Under 20 şi sperăm să facem o figură frumoasă şi acolo”, a declarat Bogdan Mehedinţeanu. Medaliile de bronz au revenit echipei CSS CFR 2 Bucureşti, formată din Alexandru Ţoncu şi Marin Nelfiu, care a dispus, cu 2-0 (21-17, 21-14), de CSS “Dimitrie Golescu” Cîmpulung Muscel “Muscelenii” (Constantin Arsene / Bogdan Matei). „Meciul a fost mai dificil decît a părut. A trebuit să ne concentrăm pe tot parcursul lui şi am reuşit să cîştigăm detaşat. Sperăm că am făcut o figură frumoasă şi că a fost un meci frumos”, a declarat Alexandru Ţoncu, care va participa şi la Campionatul Naţional rezervat seniorilor, care va debuta marţi la Mamaia, unde va face pereche cu Cristian Brînză.

Cîştigătorii întrecerii au fost răsplătiţi cu numeroase premii oferite de organizatori (Federaţia Română de Volei, Comisia Naţională de volei pe plajă, Asociaţia Judeţeană de Volei, în parteneriat cu Aqua Magic, Primăria Municipiului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa) şi de sponsorii competiţiei (Aqua Magic, Coca-Cola, Algida, Star Foods şi DSJ).

CN de volei pe plajă pentru seniori şi senioare încep marţi

Campionatele Naţionale de volei pe plajă de la arena Club Volei Municipal Tomis Constanţa vor continua în această săptămînă cu întrecerile senioarelor şi seniorilor. Primele partide vor avea loc marţi, seniorii fiind cei care vor deschide competiţia. „Întrecerile junioarelor şi juniorilor s-au încheiat, iar acum ne pregătim să-i vedem la lucru şi pe seniori. Ne bucurăm că am reuşit să aducem la start pentru 30 de echipe, pentru că avem un proiect prin care ne propunem să creştem jucători de volei pe plajă”, a spus preşedintele Comisiei Naţionale de volei pe plajă din cadrul Federaţiei Române de Volei, Oana Sârb.