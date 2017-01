CSM București luptă pentru trofeul Ligii Campionilor

Calificată în premieră în Final-Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, găzduit de sala „Laszlo Papp” din Budapesta, echipa CSM București luptă la finalul acestei săptămâni pentru câștigarea celei mai importante competiții europene intercluburi. Campioana României întâlnește sâmbătă, de la ora 18.45 (în direct la Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), pe Vardar Skopje (Macedonia), în semifinalele competiției. Cele două formații s-au mai întâlnit în faza grupelor, macedonencele impunându-se de fiecare dată, 22-21 la Skopje și 30-25 la București. „Cred că oricare dintre cele patru echipe din Final Four are şanse de a câştiga trofeul. Vor fi meciuri echilibrate și detaliile mici vor face diferenţa. Le cunosc foarte bine pe jucătoarele de la Vardar Skopje, ştiu absolut tot ceea ce trebuie și am deja un plan care sper să funcţioneze”, a spus antrenorul bucureștencelor, danezul Kim Rasmussen. În cealaltă semifinală, de la ora 16.15, se duelează Buducnost Podgorica (Muntenegru), echipă la care evoluează cea mai bună handbalistă română, Cristina Neagu, și Gyor ETO (Ungaria). Duminică, de la ora 16.15, este programată finala mică, în timp ce meciul decisiv pentru trofeu va începe la ora 18.45.

PREMIU PENTRU GULLDEN

Suedeza Isabelle Gullden, de la CSM București, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a lunii aprilie de către Federația Europeană de Handbal (EHF). Handbalista scandinavă, care a fost aleasă și cea mai bună jucătoare a Campionatului European din 2014, a câștigat disputa cu Heidi Loke (Gyori Audi ETO KC / Norvegia), Cristina Neagu (Buducnost Podgorica / România), Amandine Leynaud (Vardar Skopje / Franța) și rusoaica Ekaterina Ilina (Rostov). Suedeza poate deveni golghetera Ligii Campionilor EHF în acest sezon, fiind pe locul 3, cu 89 de goluri marcate, în timp ce ambele jucătoare care o devansează în clasament, Ilina (Rostov / 97 goluri) și Nora Mork (Larvik / 93 goluri), nu mai sunt în competiție. „Aprilie a fost o lună foarte bună pentru mine și pentru CSM, obținând și calificarea cu naționala Suediei la Jocurile Olimpice. Meciurile cu Rostov au fost grele și sunt foarte bucuroasă că am reușit surpriza. Nu mă așteptam să primesc acest premiu. Este o mare onoare pentru mine. Vreau ca luna mai să fie chiar mai bună. Sunt ca un copil care așteaptă un cadou înaintea semifinalei. Ar fi extraordinar să încheiem sezonul la cel mai înalt nivel și sper să avem o evoluție bună la Budapesta”, a declarat Gullden.

