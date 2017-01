CSM îşi ia “la revedere” de la proprii suporteri

Astăzi, de la ora 17.00, CSM Medgidia (locul 10, 9p) va susţine ultimul meci oficial din anul 2008 în faţa propriilor suporteri. Echipa lui Ion Crăciun şi Mihai Neacşu primeşte vizita lui HC Odorhei (locul 8, 11p), în etapa a 12-a a Ligii Naţionale masculine de handbal, penultima a turului. Cu un singur succes în ultimele şapte runde, CSM îşi propune o despărţire cu o victorie de publicul din Medgidia. Antrenorul Ion Crăciun era încă afectat de eşecul suferit sîmbătă, contra Bucovinei Suceava. “Nu am nimic de declarat. Pînă acum am vorbit mult şi am făcut puţin”, a afirmat tehnicianul formaţiei din Medgidia. Fraţii Răzvan şi Marian Răpciugă sosesc astăzi la Medgidia, în calitate de adversari, după ce în vară s-au transferat la formaţia harghiteană. Dacă Marian a mai evoluat contra CSM-ului pe cînd apăra culorile Stelei, Răzvan se va afla la primul meci împotriva echipei pentru care a evoluat timp de patru sezoane. Va absenta la gazde Laurenţiu Dinescu, care a suferit o fractură de mandibulă în meciul de sîmbătă. Partida CSM - HC Odorhei va fi arbitrată de Vasile Pavel şi Marian State (ambii din Buzău).